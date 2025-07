O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos estão nas quartas de final em Wimbledon, o mais tradicional torneio do esporte, jogado na grama do All England Club, em Londres. Eles se classificaram neste domingo, com o triunfo sobre o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 3/6 7/5, após 2h07min.



Os próximos adversários serão o australiano Rinky Hijikata e o holandês David Pel.



No terceiro, set a dupla brasileira abriu 4 a 2 com uma quebra e permitiu o empate. Mas, uma nova quebra no fim fez a diferença. A dupla supera o resultado do ano passado, quando parou nas oitavas. Matos obtém seu maior desempenho no torneio em que Melo foi campeão em 2017.

Rafa não chegava nas 4as de um Grand Slam desde Roland Garros em 2022, enquanto Marcelo não atigia essa fase desde Wimbledon2021.

Com o resultado, Matos, atual 44º, atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), vai voltando ao top 40 enquanto que Marcelo vai voltando ao top 50 subindo oito degraus na ATP



O chaveamento das duplas masculinas de Wimbledon (Reprodução)

Principais favoritos no caminho dos brasileiros em Wimbledon

Caso avance novamente, a dupla dos brasileiros poderá enfrentar os principais favoritos: Marcelo Arevalo, de El Salvador, e o croata Mate Pavic. Ano passado, a dupla principal cabeça de chave de 2025 parou nas quartas de final.