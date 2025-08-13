Lembra dela? Campeã olímpica no Rio celebra nascimento da primeira filha
Monica Puig, de Porto Rico, celebrou a chegada de Mila
Na Rio-2016, torneio que reunia grandes nomes do tênis mundial, como a americana Serena Williams, uma das maiores da história, Monica Puig roubou a cena e levou o ouro, o primeiro de seu país na história da competição. Pois, nesta quarta-feira (13), a ex-tenista de Porto Rico e campeã olímpica relembrou a conquista da medalha na capital fluminense e celebrou a chegada da primeira filha, Mila.
'Momento de círculo completo. 🥹✨ Há 9 anos, o meu sonho mais selvagem tornou-se realidade. Louco pensar que 9 anos depois posso partilhar isto com a Mila e viver todas estas emoções com ela', escreveu a ex-27 do mundo, seu melhor ranking na carreira.
Além da surpreendente conquista na Rio-216, a campeã olímpica venceu mais um título, em Estrasburgo, na França, em 2014.
A ex-tenista de Porto Rico se despediu das quadras em 2022, com 303 vitórias e 215 derrotas.
Na campanha olímpica há nove anos, Puig desbancou, na decisão, a alemã Angelique Kerber. Antes, a campeã derrotara nomes como a russa Anastasya Pavlyuchenkova, a espanhola Garbine Muguruza e a alemã Laura Siegemund. Na semifinal, a tenista de Porto Rico derrubou a tcheca e bicampeã de Wimbledon, Petra Kvitova.
Com o ouro, a mãe de Mila se tornou a única campeã olímpica no tênis que não era cabeça de chave.
