Nesta terça-feira (12), um dos maiores tenistas da história completa 54 anos. Seu nome? Pete Sampras.

As principais conquistas desse gigante americano dão uma dimensão de tudo o que conquistou nas quadras: 762 vitórias nas simples, 268 semanas como número 1 do mundo, 64 títulos, com destaque para nada menos que 14 Grand Slams (em 18 finais). Durante alguns anos, o ex-tenista americano liderou esse quesito.

E, até hoje, apenas o sérvio Novak Djokovic (24), o espanhol Rafael Nadal (22) e o suíço Roger Federer (20) ultrapassaram o número de conquistas de Sampras. O Major preferido do americano foi Wimbledon, onde triunfou por nada menos que sete edições (mesmo número do tenista da Sérvia), quatro delas consecutivas. No US Open, o anfitrião ergueu cinco vezes o troféu e outras duas vezes o Aberto da Austrália. O único Slam que o americano não conquistou foi Roland Garros, onde sua melhor campanha foi a semifinal de 1996..

Abaixo, alguns perfis que homenagearam o ilustre aniversariante desta terça-feira, que se aposentou em 2002, após derrotar o compatriota Andre Agassi na final do US Open:



Sampras protagonizou duelos memoráveis com Guga

Maior nome do tênis brasileiro masculino de todos os tempos, Guga Kuerten disputou batalhas épicas contra Sampras. Uma delas foi na semifinal da Masters Cup de Lisboa, em dezembro de 2000, com vitória do ídolo do Brasil. No dia seguinte, o catarinense derrotou o também americano Andre Agassi, conquistou o título e chegou ao topo do ranking.

O jogo eletrizante na capital portuguesa, vencido por Guga por 6/7, 6/3 e 6/4, foi o terceiro e último contra o gigante americano. Os dois primeiros foram vencidos por Sampras: na fase de grupos do ATP Championship, de 1999, e na final do Masters 1000 de Miami, do ano seguinte, por 6/1, 6/7(2), 7/6(5) e 7/6(8).

