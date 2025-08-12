João Fonseca manda recado após queda em Cincinnati

Derrotado pelo qualifier francês Terence Atmane (136º), na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, na segunda-feira (11), João Fonseca tirou algumas lições dessa campanha. E reconheceu que não atuou bem na partida.



- Não foi um bom jogo. Cada semana que passa no circuito vou aprendendo mais e vendo onde tenho que evoluir. Seguimos trabalhando e aprendendo - reconheceu o número 1 do Brasil e 52 do mundo.

João Fonseca vai alcançar o melhor ranking

Prestes a completar 19 anos, no próximo dia 21, o carioca vai alcançar o melhor ranking da carreira em breve. No ranking ao vivo da ATP, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai subindo oito posições, alcançando o 44º posto. Por ora, sua melhor colocação foi o 49º lugar.

O novo algoz do número 1 do Brasil também vai alcançar o melhor ranking como profisisonal. Por suas três vitórias até aqui na chave principal do torneio em Ohio, Atmane vai subindo nada menos que 29 posições, alcançando o 107º lugar, ficando muito perto de entrar para o top 100.

Aos 23 anos, o francês alcança, pela primeira vez na carreira, as oitavas de final de um torneio desse nível. Depois de furar o quali, Atmane derrotara o japonês Yoshihito Nishioka (130º) e o italiano Flavio Cobolli (22º).



Para ir ainda mais longe, Terence terá de derrubar ninguém menos do que o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz, que vem de triunfo sobre o italiano Lorenzo Sonego. No único duelo até hoje entre ambos, o tenista dos EUA levou a melhor: na estreia do Masters 1000 de Xangai, na China, em outubro.

Romboli estreia nesta terça-feira

Número 1 do Brasil e 44 do mundo nas duplas, o carioca Fernando Romboli estreia nesta terça-feira em Cincinnati. Ao lado do australiano John-Patrick Smith, o brasileiro enfrenta os britânicos Salisbury e Skupski, que formam a dupla quinta favorita.

Os últimos campeões de Cincinnati

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner