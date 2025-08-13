Seles, ex-número 1 que foi esfaqueada, revela doença sem cura

Sérvia naturalizada americana, Monica Seles foi uma das maiores tenistas da história e venceu 53 títulos, com destaque para nove Grand Slams, o primeiro deles aos 16 anos. Há cerca de cinco anos, a ex-líder do ranking, de 51 anos, luta contra a miastenia gravis, uma doença neuromuscular autoimune sem cura. Em 1993, a ex-tenista sofreu um atentado em quadra, em Hamburgo e foi esfaqueada pelas costas.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Terence Atmane, próximo rival de João Fonseca

➡️ Francês passa mal com o calor e abandona partida; vídeo

➡️ João Fonseca avança e iguala sua melhor campanha em Masters 1000

- Eu estava jogando com algumas crianças ou familiares e errava ao tentar golpear as bolas. Eu pensava: "É, vejo duas bolas". Esses são obviamente sintomas que você não pode ignorar. Levei um bom tempo para realmente assimilar e falar abertamente sobre isso, porque é uma questão difícil. Isso afeta bastante o meu dia a dia.

continua após a publicidade

Abaixo, o vídeo no qual Seles revela seu diagnóstico.

- No tênis tive que recomeçar várias vezes e é isso que estou fazendo agora - disse a americana, que durante 178 semanas foi a líder do ranking.

Como profissional, Seles triunfou quatro vezes no Aberto da Austrália (1991, 1992, 1993 e 1996), três em Roland Garros (1990, 1991 e 1992) e duas no US Open (1991 e 1992). Em Wimbledon, o outro Grand Slam, a americana teve como melhor resultado a final de 1992.

continua após a publicidade

Monica Seles venceu o primeiro Grand Slam aos 16 anos (Reprodução)

Seles foi campeã na Bahia em 2001

Em setembro de 2001, Seles foi a campeã da primeira edição do Brasil Open, na Costa do Sauípe, na Bahia. Na final, a americana derrotou a australiana Jelena Dokic.