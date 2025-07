Depois do trabalho para derrotar o francês Alexandre Muller na estreia, Novak Djokovic passou sem sustos pela segunda rodada de Wimbledon. Nesta quinta-feira, o heptacampeão e vice nas duas últimas edições superou o britânico Daniel Evans, por 6/3, 6/2 e 6/0. Foi a 99ª vitória do número 6 do mundo em 211 partidas no Grand Slam de Londres.



Aos 38 anos e 39 dias, Djokovic se tornou o mais velho jogador a aplicar um 6/0 nas simples de Wimbledon desde Jimmmy Connors em 1991 (aos 38 anos e 295 dias).



Na terceira rodada, o ex-número 1 do mundo enfrenta o compatriota Miomir Cecmanovic (49º). No confronto direto, são três vitórias de Nole em três partidas.



Terça-feira, na estreia, Djokovic superou dores estomacais na vitória sobre Muller:



- Sim, fico feliz de ganhar. Obviamente, estou destroçado agora. Como disse na quadra, passei a me sentir absolutamente melhor, meu melhor jogo no primeiro set, com muitas oportunidades de quebras no segundo. Tive problemas estomacais, fiquei sem energia. Simplesmente, tentei sobreviver na quadra durante bastante tempo - revelou o heptacampeão, que pediu atendimento médico no início do terceiro set.



- Depois de um tempo, recuperei a energia e pude voltar a jogar da linha de fundo, como no primeiro set - continuou o número 6 do mundo, que triunfou na grama britânica em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022.



Djokovic tenta igualar títulos de Federer em Wimbledon

Caso conquiste o oitavo título em Londres, que seria seu 25º Grand Slam, o ex-número 1 do mundo e atual sexto vai igualar o recorde do suíço Roger Federer. Nas últimas duas edições, Djokovic perdeu as finais para o espanhol Carlos Alcaraz em Wimbledon.

