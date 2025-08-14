Algoz de João Fonseca em Cincinnati avança após vencer Top-5
João não tem planos para competir antes do US Open
O algoz do João Fonseca em Cincinnati, o qualifier francês Terence Atmane (136°), conquistou na última quarta-feira (13), aos 23 anos, sua maior vitória da carreira, após vencer o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz, por 2 sets a 1.
Com isso, o tenista da França alcança, pela primeira vez, as quartas de final de Masters 1000 e seu próximo rival será o dinamarquês Holger Rune, atual número 7. Os tenistas nunca se enfrentaram em competições oficiais.
Após vencer Yoshihito Nishioka, Flavio Cobolli e João Fonseca na chave principal do torneio em Ohio, Atmane já subiu 29 posições, alcançando o 107º lugar, ficando muito perto de entrar para o top 100.
João Fonseca manda recado após queda em Cincinnati
João foi derrotado pelo francês na última segunda-feira (11) e tirou algumas lições dessa campanha. O carioca reconheceu que não atuou bem na partida.
- Não foi um bom jogo. Cada semana que passa no circuito vou aprendendo mais e vendo onde tenho que evoluir. Seguimos trabalhando e aprendendo - reconheceu o número 1 do Brasil e 52 do mundo, que derrotou, na primeira rodada, o chinês Yunchaokete Bu (75º), e, na fase seguinte, contou com a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º) no segundo set.
