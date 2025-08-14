Sinner critica Cincinnati: ‘Muito difícil jogar um bom tênis’

Jannik Sinner, o número 1 do mundo, segue vivo na disputa pelo seu segundo título consecutivo no Masters 1000 de Cincinnati. Na última quarta-feira (13), durante o confronto pelas oitavas de final contra o francês Adrian Mannarino, a partida foi paralisada por quase três horas devido à chuva.

-Acho que já disse isso no ano passado, mas é muito difícil jogar um bom tênis em Cincinnati. Às vezes venta, outras vezes chove e de repente o sol aparece. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas é preciso manter o foco mental - disse Sinner ao portal Tennis Channel.

Apesar das dificuldades, o italiano saiu vitorioso e avançou para as quartas.

-Nesse tipo de partida, você tem que tentar sentir a bola, mas foi muito difícil com o atraso causado pela chuva. Nesses momentos, você tenta relaxar a mente, jogar com o seu time e, quando volta à quadra, tenta recuperar o nível que mostrou antes. Nem sempre é fácil, o tênis tem muitos altos e baixos, então estou muito feliz por estar nas quartas- afirmou.

Com o resultado, Sinner garantiu sua vaga nas quartas de final de um Masters 1000 pela nona vez consecutiva. Desde 1990, essa marca só havia sido alcançada por outros três grandes nomes do esporte: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Jannik Sinner entra em quadra nesta quinta-feira (14), por volta das 16h (horário de Brasília), para enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime pelas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati.

O italiano Jannik Sinner devolve a bola na partida contra o francês Adrian Mannarino (Foto: Dylan Buell/AFP)

Sinner busca o terceiro título do ano

Nesta semana, Sinner está em busca do terceiro título da temporada. Até aqui, ele foi campeão de dois dos três Grand Slams: Aberto da Austrália, em janeiro, e Wimbledon, em julho.

Rival do italiano em mais uma provável final, o espanhol Carlos Alcaraz enfrenta, nas oitavas de final, o lucky loser Luca Nardi (98º). O vice-líder do ranking vem de triunfo sobre o sérvio Hamad Medjedovic (72º), na terça-feira.