imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Sinner devolve por entre as pernas, mas erra em seguida; vídeo

Italiano busca vaga às quartas de final

O italiano Jannik Sinner devolve a bola na partida contra o francês Adrian Mannarino (Foto: Dylan Buell/AFP)
imagem cameraO italiano Jannik Sinner devolve a bola na partida contra o francês Adrian Mannarino (Foto: Dylan Buell/AFP)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
16:36
  Matéria
  • Mais Notícias

Principal favorito e atual campeão, Jannik Sinner caminha a passos largos rumo a mais um título do Masters 1000 de Cincinnati. Nesta quarta-feira (13), o adversário do italiano, líder do ranking, é o experiente francês Adrian Mannarino ( 89º), de 37 anos.

Na partida, que foi interrompida no segundo set, por conta da chuva, Sinner chegou a devolver uma bola por entre as pernas. Entretanto, acabou errando o ponto, na sequência. Confira:

Esse é o quarto confronto entre o italiano e o francês. E Sinner venceu os três primeiros.

Caso confirme o favoritismo, o líder do ranking encara, nas quartas de final, o canadense Felix Auger-Aliassime (28º) ou o francês Benjamin Bonzi (63º).

Sinner busca o terceiro título do ano

Nesta semana, Sinner está em busca do terceiro título da temporada. Até aqui, ele foi campeão de dois dos três Grand Slams: Aberto da Austrália, em janeiro, e Wimbledon, em julho.

Rival do italiano em mais uma provável final, o espanhol Carlos Alcaraz enfrenta, nas oitavas de final, o lucky loser Luca Nardi (98º). O vice-líder do ranking vem de triunfo sobre o sérvio Hamad Medjedovic (72º), na terça-feira.

O francês Adrian Mannarino na partida contra o italiano Jannik Sinner (Foto: Dylan Buell/AFP)
O francês Adrian Mannarino na partida contra o italiano Jannik Sinner (Foto: Dylan Buell/AFP)

