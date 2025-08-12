Bia Haddad Maia é principal jogadora do SP Open em setembro

Bia Haddad Maia, a principal tenista do Brasil, está confirmada no SP Open, que acontece em setembro, no Clube Hípico de Santo Amaro. A competição distribuirá US$ 164 mil em premiação e 100 pontos no ranking da WTA.

Bia Haddad enfrenta a ucraniana Elina Svitolina em Bad Homburg (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

O WTA 250 de São Paulo, que estreia no circuito profissional feminino nesta temporada, contará com a brasileira Beatriz Haddad Maia, atual número 21 do mundo. Além da tenista da casa, outras jogadoras de destaque já confirmaram presença, como a americana Hailey Baptiste e a filipina Alexandre Ealas.

O campeonato terá seis atletas do Brasil na chave de simples. Nas duplas, nomes como Luisa Stefani e Ingrid Martins também devem ser confirmados. Além das quatro tenistas já mencionadas, Carol Meligeni e as juvenis Nauhany Silva e Victoria Barros estiveram presentes no evento de divulgação do torneio, e provavelmente receberão convites para a chave principal ou para o qualificatório

A competição marca o retorno de um torneio desse porte ao calendário da WTA na cidade de São Paulo. O último torneio dessa mesma categoria no país foi o WTA de Florianópolis, em 2016. A organização promete uma experiência completa para os fãs, com a quadra central do Clube Hípico de Santo Amaro e uma estrutura de qualidade para receber atletas e público. O torneio será disputado entre os dias 6 e 14 de setembro.

A tenista brasileira Bia Haddad (número 21 do ranking mundial), principal nome feminino do tênis brasileiro, perdeu na estreia do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, para a australiana Maya Joint (número 44 do ranking). A brasileira, que avançou diretamente para a segunda rodada por ser uma das cabeças de chave, perdeu por dois sets a um (4/6, 6/4 e 4/6) em partida com 18 duplas faltas cometidas por Haddad. No final do terceiro set, Bia sentiu a perna direita e chegou a mancar ainda na quadra.

No primeiro set, a paulistana não teve bons desempenhos nos games de serviço. Todos os que venceu foram com certa dificuldade – diferentemente da Maya, que levou ao menos quatro games com facilidade. Já no segundo set, Bia tirou a australiana da zona de conforto segurando a bola em quadra, colocando mais efeito e tirando da linha de base, além de ter conseguido se impor com bons saques. Apesar de tomar um susto – vendo a adversária passar de dois para quatro games quando restava apenas um para poder fechar – a brasileira conseguiu garantir outro game e empatou o jogo. No terceiro e último set, Bia voltou a cometer muitas duplas faltas, somando 18 em toda a partida. No sexto game, Haddad sentiu a perna direita após uma corrida e passou a ter mobilidade reduzida até o final do duelo.