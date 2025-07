João Fonseca x Jarry nesta sexta em Wimbledon; horário e onde assistir

No dia da Independência dos EUA, João Fonseca vai em busca. em Wimbledon, de uma inédita vaga às oitavas de final de Grand Slam. Nesta sexta-feira (4), o adversário do brasileiro será o chileno Nicolas Jarry (143º e ex-16), pela terceira rodada do torneio britânico. O inédito começa em torno das 10h (de Brasília), na quadra 2 do , com transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

A partida entre Fonseca e Jarry será a terceira da quadra 2. A programação começa às 7h com um duelo feminino, entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a japonesa Naomi Osaka. Em seguida, não antes das 8h30, a americana Madison Keys, campeã do Aberto da Austrália, encara a alemã Laura Siegemund.



Dono de três títulos de ATP (em Genebra, Bastad e Santiago, todos no saibro), o chileno iniciou a temporada como o 35º do planeta.



Antes de Wimbledon, 8 das 13 derrotas (em 19 partidas de ATP) de Jarry na temporada haviam sido em estreias: no Aberto da Austrália (para o bicampeão italiano Jannik Sinner), em Buenos Aires, para o anfitrião Diego Schwartzman (386}), em Santiago, para o argentino Ugo Carabelli (69º), em Bucareste, para o australiano Christopher O'Connell (87º), no Masters 1000 de Monte Carlo, para o búlgaro Grigor Dimitrov (18º), em Munique, para o francês Ugo Humbert (21º), em Genebra, para o australiano Alexei Popyrin, e em Roland Garros, para o anfitrião Arthur Fils (14º).



João Fonseca, de 18 anos, vai garantindo uma inédita entrada no top 50 com as duas primeiras vitórias em Londres. Atualmente o 54º do mundo (seu melhor ranking na carreira), o carioca, por ora, subirá oito posições.

Com o triunfo sobre o americano Jenson Brooksby (101º) na segunda rodada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já vai igualou a campanha de Roland Garros, mês passado, quando parou nessa fase. Até agora, é o maior feito do brasileiro em Grand Slams, que, em janeiro, alcançou a segunda rodada do Aberto da Austrália.

Norrie ou Bellucci nas oitavas de final

Quem avançar do duelo entre João Fonseca e Jarry mede forças, nas oitavas de final, no domingo, contra o britânico Cameron Norrie (61º, de 29 anos) ou o italiano Mattia Bellucci (73º, de 24). Em abril de 2024, o tenista inglês derrotou o carioca na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no saibro. Foi a primeira participação do pupilo de Guilherme Teixeira em um torneio desse nível.



Números das carreiras de João Fonseca e do chileno Nicolas Jarry (Reprodução)







Onde assistir a João Fonseca x Nicolas Jarry, na terceira rodada de Wimbledon

📅 Dia: sexta-feira, 4 de julho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 10h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra 12 de Wimbledon

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming pago)