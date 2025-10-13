João Fonseca sofre queda no ranking; veja atualização

Sem disputar uma partida que conta pontos para o ranking desde o US Open, mês passado, onde alcançou a segunda rodada, João Fonseca corria o risco de perder posições na atualização desta segunda-feira. E o número 1 do Brasil, de 19 anos, perdeu duas colocações na nova lista, assumindo o 45º lugar.



Um dos dois que ultrapassaram o brasileiro foi Valentin Vacherot, de Mônaco, que se tornou, no domingo, o primeiro qualifier a vencer um Masters 1000. A façanha foi em Xangai, onde o tenista chegou como o 204º do mundo e saiu como o novo 40º do ranking.



O belga Zizou Bergs, que chegou às quartas de final na China, superado pelo sérvio Novak Djokovic, foi outro que ultrapassou João Fonseca.

João Fonseca estreia nesta terça-feira

Como não tem mais pontos a defender até o final do ano, a tendência é de que o brasileiro chegue em breve, pela primeira vez, no top 40. Nesta terça-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeixa, da Yes Tennis, estreia no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, contra o holandês Botic van de Zandschulp, 86º, em torno das 14h30 (de Brasília).

Como se sabe, João Fonseca chega à capital belga embalado por três triunfos, sendo dois contra top 30: com destaque para o sobre o grego Stefanos Tsitsipas, em Atenas, pela Copa Davis, e por outro na Laver Cup (sobre o italiano Flavio Cobolli), em San Francisco.

João Fonseca em ação promocional em Bruxelas (Divulgação)



