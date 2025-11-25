Guga Kuerten elege melhor tenista de todos os tempos. Veja vídeo do game

Gustavo Kuerten, Yevgeny Kafelnikov, Andre Agassi, Pete Sampras, Marat Safin, João Fonseca, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. Poderia ser o hall da fama do tênis, mas é apenas a lista de tenistas envolvidos em um complicado jogo: Guga, único brasileiro até hoje a atingir o topo do ranking ATP, teria que escolher, duelo a duelo, quem foi o melhor da história. A final foi inesperada... Assista à resposta no vídeo acima.



Guga usou seus próprios critérios na avaliação dos duelos. A equipe do Lance! apresentou alguns nomes importantes do mundo do tênis, e o ex-número 1 do mundo se divertiu ao criar sua própria lógica de escolha.

Guga comemora 25 anos de título em Lisboa ao lado de Sabalenka

O encontro ocorreu na última segunda-feira (24), durante um jantar especial em comemoração aos 25 anos do título da Masters Cup de Lisboa, que garantiu o lugar de melhor do mundo ao brasileiro.

Guga comentou sobre a importância da celebração, organizada pela Stella Artois, e o sentimento de relembrar o título de 25 anos atrás.

— Com o tempo melhora [o sentimento do título]! Para mim, foi uma surpresa muito gratificante receber a Sabalenka e impulsionar o tênis feminino, que está em um momento extraordinário. Então, é gratificante. Sempre que eu estou em contato com o tênis e de alguma forma posso contribuir para inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, é uma satisfação — comentou o brasileiro em entrevista exclusiva ao Lance!.

O título que definiu o legado de Gustavo na história do tênis foi conquistado nas quadras rápidas de Portugal, ao vencer a Tennis Masters Cup (atual ATP Finals), garantindo o posto de número 1 do mundo no ranking ATP.

O adversário da final foi o americano Pete Sampras, que não teve chances contra o brasileiro, que venceu por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/3.