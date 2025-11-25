Sabalenka duplamente apaixonada: por um brasileiro e pelo Brasil

A melhor tenista do mundo, Aryna Sabalenka, veio passar férias ao lado do namorado Giorgios Frangulis e acabou se apaixonando duplamente: pelo namorado e pelo Brasil. A tenista visitou pontos de São Paulo e experimentou comidas típicas do país. Durante entrevista ao Lance!, a bielorrussa conta como foi conhecer um lugar tão diferente, mas que, ao mesmo tempo, apresenta similaridades com sua terra natal.

— Meu relacionamento com o Brasil começou com meu namorado. Foi assim que fui apresentada à cultura brasileira e então, devagar, comecei a conhecer, começando pela família dele, muitas pessoas brasileiras - disse Sabalenka.

Giorgios nasceu em São Paulo e tem 36 anos. Formado em direito, trabalhou como corretor de imóveis antes de começar seus empreendimentos. O namoro com Sabalenka foi oficializado em maio de 2024. O casal opta por manter a relação relativamente discreta, mas não deixa de compartilhar momentos divertidos nas mídias sociais.

— Eu realmente me apaixonei [pelo Brasil], acho que temos algo em comum com a mentalidade brasileira ou, como se diz, com o caráter e o jeito de ser deles. Eu, realmente, me senti conectada, me diverti muito nessa semana que passei no Brasil e adorei a comida, as pessoas, os restaurantes e os lugares — completou a tenista.

Ao longo das últimas semanas, o casal ficou hospedado em um local que fica a poucas horas da cidade de São Paulo e aproveitou as férias em grande estilo.

Sabalenka conhece Guga, Marina Ruy Barbosa e Juliana Paes

O número 1 do mundo em 2000, Guga Kuerten, e a número 1 de 2025 se encontraram pela primeira vez na noite da última segunda-feira (24). O encontro ocorreu durante um jantar especial em comemoração aos 25 anos do título da Masters Cup de Lisboa, que garantiu o lugar de melhor do mundo ao brasileiro.

Além do tenista, a bielorrussa pode conhecer Bia Haddad, a comentarista Alana Ambrosio, o apresentador Felipe Andreoli e as atrizes Juliana Paes e Mariana Ruy Barboza.

Guga e Sabalenka participam de jantar em comemoração dos 25 anos do título do brasileiro em 2000 (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)

