Sabalenka coloca Fonseca no top-10: 'Com certeza'

A atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, destacou a temporada do jovem tenista brasileiro João Fonseca, que deu um salto impressionante no ranking ATP em 2025, surpreendendo a todos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a bielorrussa se mostrou empolgada com o desenvolvimento do brasileiro e prevê um futuro promissor entre os dez melhores do mundo.

— Ele é um garoto e, claro, precisa de mais tempo, mais experiência. Mas acho que ele tem uma ótima equipe ao seu redor e está fazendo tudo certo, ser tão bom em uma idade tão jovem exige muito. Tenho certeza de que, com o tempo, ele vai aprender muitas lições, vai melhorar e definitivamente vai estar no Top 10. Então, eu acho que ele só tem que seguir a sua rotina e, com certeza, ele vai chegar lá — afirmou Sabalenka.

A tenista terminou a temporada com quatro títulos: US Open, Madrid, Miami e Brisbane. Além de vencer 63 de 75 partidas disputadas ao longo de 2025.

Sabalenka passa férias no Brasil

A melhor tenista do mundo, Aryna Sabalenka, veio passar férias ao lado do namorado Giorgios Frangulis e acabou se apaixonando duplamente: pelo namorado e pelo Brasil. A tenista visitou pontos de São Paulo e experimentou comidas típicas do país. Durante entrevista ao Lance!, a bielorrussa conta como foi conhecer um lugar tão diferente, mas que, ao mesmo tempo, apresenta similaridades com sua terra natal.

— Meu relacionamento com o Brasil começou com meu namorado. Foi assim que fui apresentada à cultura brasileira e então, devagar, comecei a conhecer, começando pela família dele, muitas pessoas brasileiras - disse Sabalenka.

— Eu realmente me apaixonei [pelo Brasil], acho que temos algo em comum com a mentalidade brasileira ou, como se diz, com o caráter e o jeito de ser deles. Eu, realmente, me senti conectada, me diverti muito nessa semana que passei no Brasil e adorei a comida, as pessoas, os restaurantes e os lugares — completou a tenista.

Ao longo das últimas semanas, o casal ficou hospedado em um local que fica a poucas horas da cidade de São Paulo e aproveitou as férias em grande estilo.

