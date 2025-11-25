Vídeo: João Fonseca e o sonho de disputar as Olimpíadas: "Seria uma honra"

João Fonseca era apenas uma criança de 10 anos quando foi, pela primeira vez, a uma Olimpíada, no Rio de Janeiro. E disputar o mega-evento pela primeira vez, em Los Angeles, em 2028, é uma das metas a longo prazo para o número 1 do Brasil e 24 do mundo, de 19 anos. Veja o vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca vai jogar mais um torneio na Austrália e lamenta sorteio na Davis

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

➡️ Na Davis, João Fonseca e equipe têm pedreira pela frente; entenda



Na segunda-feira, no início da pré-temporada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, falou da expectativa para a competição em solo americano daqui a três anos:



- Seria uma honra representar o Brasil nas Olimpíadas. Ficar ali ouvindo o hino é emocionante. Ansioso pelo que vai ter, mas falta um tempinho - respondeu o número 1 do Brasil.





Como torcedor, João Fonseca foi com os pais, Christiano e Roberta Fonseca, e o irmão, Léo, assistiu à final da Rio-2016, entre o britânico Andy Murray e o argentino Juan Martin Del Potro. O tenista europeu se tornou o primeiro bicampeão de simples masculino da modalidade.



- Teve uma (Olimpíada) que me marcou, estava com a minha família no final do ouro masculino, aqui no Rio. A gente estava lá em cima olhando, eu era pequeno, eu devia ter 10 anos. E acho que é a única memória que eu tenho.

continua após a publicidade

Na resposta, o número 1 do Brasil cita o primeiro encontro com o espanhol Rafael Nadal, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Foto abaixo:

Nadal, João Fonseca e sua mãe, Roberta, na África do Sul em 2010 (Arquivo pessoal)

Apesar da pouca idade, o número 1 do Brasil já soma cinco participações na Copa Davis, primeira competição pela qual defendeu o país como profissional. Em setembro, em Atenas, na Grécia, o carioca conquistou seu maior triunfo nesse torneio, ao derrotar Stefanos Tsitsipas, ex-top 3, que chegou a sacar para o jogo.



Até agora, João Fonseca soma quatro vitórias em seis partidas pela Davis. Sua estreia foi em setembro de 2024, aos 18 anos, com derrota para o italiano Matteo Berrettini, por 6/1 e 7/6. Na mesma semana, o brasileiro derrotou o holandês Botic Van de Zandschulp (6/4 e 7/6) e o belga Raphael Collingnon (6/e, 7/6 e 6/3).

continua após a publicidade

João Fonseca, exemplo para as crianças

Embora seja muito novo, o número 1 do Brasil tem a consciência da sua importância, do exemplo como um ídolo. Há duas semanas, durante suas curtas férias, o tenista, ao lado do técnico, Guilherme Teixeira, promoveu um Kid's Day, que reuniu mais de 100 crianças, no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema. Foi lá que o filho famoso do casal Christiano e Roberta Fonseca iniciou na modalidade:



- Pra mim é uma honra ver no clube onde eu nasci, praticamente, as crianças pedirem pra tirar foto comigo e falar: 'pô, me inspiro em você, quero ser que nem você quando crescer. É absurdo, 4, 5 anos atrás era eu pedindo. Então, é algo que mudou muito rápido e é simplesmente uma honra e me faz que ele é cada vez mais motivado a treinar mais firme, obter mais resultados, obter mais coisas pelo Brasil e pra essas crianças também.