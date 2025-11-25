Vídeo: João Fonseca se confunde e sorri ao citar primeira foto com Nadal

Feliz da vida com o ano maravilhoso, segundo ele mesmo disse, João Fonseca estava bem à vontade na coletiva de segunda-feira, na abertura da pré-temporada. Ao lado do técnico, Guilherme Teixeira, na Yes Tennis, o número 1 do Brasil respondeu com a simpatia e espontaneidade de sempre às perguntas de jornalistas do Brasil e do exterior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca vai jogar mais um torneio na Austrália e lamenta sorteio na Davis

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

➡️ Na Davis, João Fonseca e equipe têm pedreira pela frente; entenda

Ao ser perguntado sobre sua primeira lembrança olímpica, o 24º melhor tenista do planeta, de 19 anos, disse que foi com a família à Rio-2016. Na mesma resposta, o tenista confundiu Olimpíada com Copa do Mundo e citou uma foto histórica ao lado de Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo. Mas revelou que não se lembrava, obviamente, por ser tão novo, do encontro com o ex-tenista espanhol:

continua após a publicidade

- Eu me lembro de duas camisas, uma azul e uma laranja, na África do Sul, em 2008, não, 2010. Eu tinha 3, 4 anos, lembro disso, mas não de ter encontrado o Nadal - respondeu, rindo, o número 1 do Brasil, que corrigiu o ano da foto histórica com a ajuda da mãe, Roberta, que acompanhou a entrevista na Yes Tennis.

Naquele ano, logo após ser campeão em Wimbledon, o ex-tenista espanhol foi a Joanesburgo assistir à final da Copa, em 11 de julho, a pouco mais de um mês do quarto aniversário de João Fonseca (em 21 de agosto).

continua após a publicidade

João Fonseca e Nadal, segundo maior recordista de títulos de Grand Slam (22, 14 deles em Roland Garros) voltaram a se encontrar pelo menos outras duas vezes, desde a primeira foto. Em 22 de dezembro de 2024, no dia em que venceu o NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, o carioca tietou o ídolo espanhol.

Roberta Fonseca, Rafael Nadal e João em Jidá (Foto: Arquivo/Peter Staples/ATP Tour

Miami com Nadal e, em breve, Alcaraz

No último dia 9, no início de suas curtas férias, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi a um jantar em Miami com o recordista de títulos de Roland Garros. No dia 8 de dezembro, o brasileiro fará, na cidade americana, uma partida-exibição com o Carlos Alcaraz, compatriota de Nadal e atual número 1 do mundo.

- Vai ser super divertido, uma oportunidade muito grande. Um dos nossos treinadores é de lá, o Franco (Davin, argentino), então, vou passar a semana lá.

Rafael Nadal, o empresário Andrea Reitano e João Fonseca em Miami (Reprodução)

Família, pilar na vida e carreira de João Fonseca

Tal como a mãe, Roberta, o pai, Christiano, costuma estar ao lado do filho tenista em muitos momentos. No dia 26 de outubro, aliás, ao vencer o segundo ATP e mais importante da carreira, no 500 da Basileia, na Suíça, o jovem carioca, de 19 anos, viralizou ao recusar um beijo da mãe. Em seguida, o campeão celebrou com os pais, comissão técnica e o manager. Veja o vídeo abaixo:



Também na coletiva de segunda-feira, o número 1 do Brasil destacou a importância da família por tê-lo colocado, desde a infância, na prática dos mais variados esportes:



- O ser humano, com certeza, vem à frente do esporte. Não só o tênis, mas o esporte em geral. Isso agradeço muito aos meus pais, que sempre me colocaram no esporte, pratiquei e vai continuar me ajudando muito.

Confira no vídeo abaixo:

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico, Gui Teixeira, destacou a parceria, desde o início, com os pais de seu pupilo:

- Eu dou muito crédito à família, os pais que me credenciaram perante o filho: 'Guilherme é seu treinador, as coisas de tênis você conversa com ele. Somos pais, estamos aqui para apoiar'. Mas é muito isso, nunca senti que os pais pudessem estar contra ou desafiando. Pelo contrário. Os pais aliados ao seu treinador vão te ajudar. Depois a academia foi crescendo, mais treinadores foram agregados, mas sempre com esse credenciamento, que, pra mim, é chave. Os pais são referência número um na vida de um filho. E quando você tem o aval dos seus pais, acho que fica tudo muito mais fácil.

Confira abaixo:





