Djokovic avança e aumenta marca inédita no Masters de Xangai

Novak Djokovic, o jogador mais velho a avançar às quartas de final de um Masters 1000, venceu o belga Zizou Bergs na manhã desta quinta-feira (9) por 2 sets a 0, garantindo sua vaga nas semifinais do ATP de Xangai. As parciais de 6-3 e 7-5 pavimentaram o caminho para Djokovic manter sua impressionante marca, tanto para sua carreira quanto na história dos Masters 1000. Seu próximo confronto será com o monegasco Valentin Vacherot, 204º do mundo, no sábado (11) com horário ainda não definido.

Djokovic disputará sua 80ª semifinal de torneios de nível Masters 1000 na carreira. Desde a criação do circuito profissional, em 1990, ninguém jamais alcançou tal feito. Abaixo do sérvio, somente Rafael Nadal, que disputou 76 semifinais de torneios neste nível.

Djokovic Masters 1000 de Xangai (Foto: Rolex Shanghai Masters)

O título de atleta com mais finais disputadas em Masters foi conquistado por Novak Djokovic desde a semifinal do torneio de Monte Carlo em 2024. Naquela disputa, o tenista perdeu para o norueguês Casper Ruud, que por sua vez perdeu a final para o grego Stefanos Tsitsipas. Após Monte Carlo, Djokovic contabilizou mais semifinais em Xangai 2024 e Miami 2025.

Detalhes da partida

Somando duas longas partidas anteriores, Djokovic entrou em quadra disposto a encerrar o jogo rapidamente. No entanto, o belga bateu de frente. No primeiro set, após uma partida de 6 a 3 para o sérvio, ele começou a dar sinais de cansaço, agachando-se como nos jogos anteriores.

O forte calor da Ásia contribuiu para o desgaste do veterano, que começou o segundo set sofrendo para alcançar as tacadas de Bergs, que começou a variar seu jogo em busca de fazer Djokovic correr. Após pressão de Zizou Bergs até os 5-5, Novak conseguiu reverter a situação com uma quebra no 11º game, no qual salvou quatro smashs no mesmo lance e, em seguida, um break-point.