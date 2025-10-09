Djokovic avança e aumenta marca inédita no Masters de Xangai
A partida de semifinal está marcada para o próximo sábado (11)
Novak Djokovic, o jogador mais velho a avançar às quartas de final de um Masters 1000, venceu o belga Zizou Bergs na manhã desta quinta-feira (9) por 2 sets a 0, garantindo sua vaga nas semifinais do ATP de Xangai. As parciais de 6-3 e 7-5 pavimentaram o caminho para Djokovic manter sua impressionante marca, tanto para sua carreira quanto na história dos Masters 1000. Seu próximo confronto será com o monegasco Valentin Vacherot, 204º do mundo, no sábado (11) com horário ainda não definido.
Djokovic disputará sua 80ª semifinal de torneios de nível Masters 1000 na carreira. Desde a criação do circuito profissional, em 1990, ninguém jamais alcançou tal feito. Abaixo do sérvio, somente Rafael Nadal, que disputou 76 semifinais de torneios neste nível.
O título de atleta com mais finais disputadas em Masters foi conquistado por Novak Djokovic desde a semifinal do torneio de Monte Carlo em 2024. Naquela disputa, o tenista perdeu para o norueguês Casper Ruud, que por sua vez perdeu a final para o grego Stefanos Tsitsipas. Após Monte Carlo, Djokovic contabilizou mais semifinais em Xangai 2024 e Miami 2025.
Detalhes da partida
Somando duas longas partidas anteriores, Djokovic entrou em quadra disposto a encerrar o jogo rapidamente. No entanto, o belga bateu de frente. No primeiro set, após uma partida de 6 a 3 para o sérvio, ele começou a dar sinais de cansaço, agachando-se como nos jogos anteriores.
O forte calor da Ásia contribuiu para o desgaste do veterano, que começou o segundo set sofrendo para alcançar as tacadas de Bergs, que começou a variar seu jogo em busca de fazer Djokovic correr. Após pressão de Zizou Bergs até os 5-5, Novak conseguiu reverter a situação com uma quebra no 11º game, no qual salvou quatro smashs no mesmo lance e, em seguida, um break-point.
