Guga prevê futuro do tênis brasileiro: 'Os melhores anos estão por vir'

O ex-tenista diz que Fonseca pode ultrapassar Alcaraz

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/11/2025
08:30
No dia 3 de dezembro de 2000, o tênis brasileiro alcançou seu ponto mais alto... até o momento. O responsável por isso foi Guga Kuerten, único tenista sul-americano a alcançar o topo do ranking ATP. Durante o jantar de comemoração dos 25 anos do título, realizado na última segunda (24), o brasileiro afirmou que novas potências, como João Fonseca, podem ir ainda mais longe.

Atualmente, os dois tenistas brasileiros mais bem classificados no ranking são João Fonseca, na 24ª posição (ATP), e Bia Haddad, na 57ª colocação (WTA). Guga analisou a temporada do garoto de 19 anos e se mostrou empolgado com os resultados, mas também prega paciência, pois ainda há muita coisa pela frente.

— Foi um ano surpreendente e, ao mesmo tempo, para quem conhece, sabe que ele tem capacidade disso. Então, de alguma forma, é natural que aconteça um crescimento tão rápido. O João aprende em uma velocidade única, algo que dá para contar nos dedos da mão nas últimas décadas e, graças a Deus, nasceu aqui no Brasil.Até entendo que a turma ficava ansiosa com as vitórias dele [Fonseca]. Ganhou lá em Buenos Aires e agora vai ganhar tudo, mas tem que ter calma.

Nos últimos anos, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominaram o topo do ranking mundial de tênis. Guga acredita que em algum momento João pode entrar nessa briga.

— A gente vai poder sorrir muito, torcer também com ele, potencial para enfrentar todos os melhores, até se consagrar e ultrapassar essa turma que parece ser imbatível, Alcaraz e Sinner. Então isso vai dar certo e a gente, possivelmente, vai viver no tênis os melhores anos das nossas vidas nos próximos 20 ou 30 anos — disse Guga.

Guga Kuerten durante evento de celebração do 25 anos do título em Lisboa (Foto: Divulgação Stella Artois)
Acensão do tênis feminino

Liderado por Bia Haddad, o tênis feminino tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil. O sucesso foi comprovado em setembro de 2025 com o primeiro torneio feminino realizado em São Paulo, o SP Open, que superou todas as expectativas. Ao longo dos nove dias de competição, mais de 33 mil pessoas circularam pelo complexo montado no Parque Villa-Lobos.

— A Bia segura a bandeira do nosso tênis atualmente e abriu alas para os "foguetes" que temos no feminino, que vêm para decolar. Eu estou super empolgado e convicto do jeito que eles estão fazendo as coisas, a dedicação do trabalho, das escolhas — completou Guga Kuerten.

Outros brasileiros no ranking

ATP Simples:

  • 24° - João Fonseca
  • 191° - João Lucas Reis (-4)
  • 193° - Thiago Monteiro (-7)
  • 218° - Thiago Wild (-1)
  • 227° - Felipe Meligeni (-9)
  • 244 °- Gustavo Heide (+65)
  • 271 °- Pedro Boscardin (-3)
  • 296 °- Matheus Pucinelli
  • 325 °- Daniel Dutra Silva (+32)
  • 388° - Pedro Sakamoto (+9)

WTA Simples:

  1. 57° - Beatriz Haddad (+1)
  2. 194° - Laura Pigossi (+1)
  3. 236° - Carolina Meligeni (+4)
  4. 318° - Gabriela Cé (+7)
  5. 471° - Thaisa Pedretti (-14)
  6. 479° - Ana Candiotto (-2)
  7. 573° - Luiza Fullana (+69)
  8. 681° - Nauhany Silva (-4)
  9. 727° - Júlia Konishi (+3)
  10. 886° - Carolina Bohrer

