Guga prevê futuro do tênis brasileiro: 'Os melhores anos estão por vir'
O ex-tenista diz que Fonseca pode ultrapassar Alcaraz
No dia 3 de dezembro de 2000, o tênis brasileiro alcançou seu ponto mais alto... até o momento. O responsável por isso foi Guga Kuerten, único tenista sul-americano a alcançar o topo do ranking ATP. Durante o jantar de comemoração dos 25 anos do título, realizado na última segunda (24), o brasileiro afirmou que novas potências, como João Fonseca, podem ir ainda mais longe.
Atualmente, os dois tenistas brasileiros mais bem classificados no ranking são João Fonseca, na 24ª posição (ATP), e Bia Haddad, na 57ª colocação (WTA). Guga analisou a temporada do garoto de 19 anos e se mostrou empolgado com os resultados, mas também prega paciência, pois ainda há muita coisa pela frente.
— Foi um ano surpreendente e, ao mesmo tempo, para quem conhece, sabe que ele tem capacidade disso. Então, de alguma forma, é natural que aconteça um crescimento tão rápido. O João aprende em uma velocidade única, algo que dá para contar nos dedos da mão nas últimas décadas e, graças a Deus, nasceu aqui no Brasil.Até entendo que a turma ficava ansiosa com as vitórias dele [Fonseca]. Ganhou lá em Buenos Aires e agora vai ganhar tudo, mas tem que ter calma.
Nos últimos anos, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominaram o topo do ranking mundial de tênis. Guga acredita que em algum momento João pode entrar nessa briga.
— A gente vai poder sorrir muito, torcer também com ele, potencial para enfrentar todos os melhores, até se consagrar e ultrapassar essa turma que parece ser imbatível, Alcaraz e Sinner. Então isso vai dar certo e a gente, possivelmente, vai viver no tênis os melhores anos das nossas vidas nos próximos 20 ou 30 anos — disse Guga.
Acensão do tênis feminino
Liderado por Bia Haddad, o tênis feminino tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil. O sucesso foi comprovado em setembro de 2025 com o primeiro torneio feminino realizado em São Paulo, o SP Open, que superou todas as expectativas. Ao longo dos nove dias de competição, mais de 33 mil pessoas circularam pelo complexo montado no Parque Villa-Lobos.
— A Bia segura a bandeira do nosso tênis atualmente e abriu alas para os "foguetes" que temos no feminino, que vêm para decolar. Eu estou super empolgado e convicto do jeito que eles estão fazendo as coisas, a dedicação do trabalho, das escolhas — completou Guga Kuerten.
Outros brasileiros no ranking
ATP Simples:
- 24° - João Fonseca
- 191° - João Lucas Reis (-4)
- 193° - Thiago Monteiro (-7)
- 218° - Thiago Wild (-1)
- 227° - Felipe Meligeni (-9)
- 244 °- Gustavo Heide (+65)
- 271 °- Pedro Boscardin (-3)
- 296 °- Matheus Pucinelli
- 325 °- Daniel Dutra Silva (+32)
- 388° - Pedro Sakamoto (+9)
WTA Simples:
- 57° - Beatriz Haddad (+1)
- 194° - Laura Pigossi (+1)
- 236° - Carolina Meligeni (+4)
- 318° - Gabriela Cé (+7)
- 471° - Thaisa Pedretti (-14)
- 479° - Ana Candiotto (-2)
- 573° - Luiza Fullana (+69)
- 681° - Nauhany Silva (-4)
- 727° - Júlia Konishi (+3)
- 886° - Carolina Bohrer
