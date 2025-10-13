Aos 15 anos, a paulista Nauhany Silva, a Naná, conquistou seu primeiro título profissional de simples. A vitória agitou o domingo tranquilo dos brasileiros que enlouqueceram com a conquista. Naná se tornou campeã em seu oitavo torneio como profissional, façanha semelhante à de Bia Haddad Maia, que levantou seu primeiro troféu também aos 15 anos.

Na final do Torneio Internacional Feminino de Tênis, torneio de nível W15 do ranking mundial, Naná derrotou a chilena Antonia Vergara, número 533 e de 18 anos, em São João da Boa Vista, São Paulo.

Naná terá salto no ranking mundial de tênis

Nauhany obterá o mais alto ranking profissional de sua carreira já nesta segunda-feira, quando entram os pontos da campanha em São Paulo na semana passada, e subirá 23 posições, chegando ao 772º lugar, 15 acima de seu recorde pessoal anterior. Com mais 15 pontos obtidos em São João, Naná ficará próxima à 670ª posição na próxima lista.

Aos 15 anos, Naná Silva celebra o primeiro título de simples;

Estou muito feliz, a sensação (de ganhar primeiro título) é muito boa. Foi uma semana difícil, com jogos muito duros, e acho que em todos eu consegui me superar, colocar meu coração e me entregar cada vez mais em quadra - afirmou Naná, que uma semana antes havia conquistado seu primeiro título profissional de duplas no W35 do clube Paineiras, em São Paulo.

Ela também não esqueceu de agradecer o apoio constante do público da cidade em todas suas partidas.

- Foi muito importante, desde a primeira rodada, quando eu estava perdendo por 1/4 no terceiro set lá na quadra coberta. Vou guardar esta semana para o resto da minha vida", completou a sensação brasileira, que ainda agradeceu os treinadores Leo Azevedo e Danilo Ferraz e seu pai Paulo, a pessoa que a colocou na quadra ainda muito pequena.