Tenista número 204 supera primo e vence Masters 1000 de Xangai
O tenista de Mônaco vai ultrapassar João Fonseca no ranking
O tenista Valentin Vacherot venceu o primo Arthur Rinderknech, por 2 sets a 1, nas parciais 4/6 6/3 6/3 em 2h15min, e conquistou o Masters 1000 de Xangai, seu primeiro título no nível ATP. O atleta de Mônaco começou o torneio na 204° posição do ranking e dá um salto de 160 posições, entrando no top-40 pela primeira vez em sua carreira.
Com o título, Valentin garante 1020 pontos (1000 do título e 20 do quali), chegando ao 40º lugar na classificação, que deve ser confirmar a pontuação nesta segunda-feira (13). O monegasco chega aos 1283 pontos e ultrapassa, por exemplo, o brasileiro João Fonseca, que tem 1129 e ficará na 45ª colocação.
Ao longo do campeonato, Valentin venceu Alexander Bublik na estreia, Tomas Machac na segunda rodada, Tallon Griekspoor nas oitavas, Holger Rune nas quartas, Novak Djokovic na semifinal e Arthur Rinderknech na grande decisão.
Como foi a campanha dos primos em Xangai?
A jornada de Arthur em Xangai começou com uma vitória por desistência sobre Hamad Mededovic. Na segunda rodada, o francês eliminou o cabeça de chave Alex Michelsen e conquistou sua maior vitória ao superar Alexander Zverev (nº 3 do mundo), de virada. Nas fases seguintes, manteve o alto nível e venceu os top 20 Jiri Lehecka e Felix Auger-Aliassime por 2 a 0, nas oitavas e quartas, respectivamente.
Valentin Vacherot, por sua vez, protagonizou a maior surpresa do Masters 1000 de Xangai ao sair do qualifying e alcançar a final. O monegasco, que era o 204º do ranking, garantiu sua entrada no Top 100 pela primeira vez após nunca ter passado das primeiras rodadas de um grande torneio. Apontado como azarão em todos os jogos, ele eliminou Laslo Djere na estreia e, em seguida, venceu seu primeiro top 20, Alexander Bublik, de virada.
