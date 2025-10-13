João Fonseca pode quebrar escrita de oito anos em Bruxelas; entenda
Último sul-americano a ganhar na quadra rápida na Europa foi Delpo, em 2017
Disputando o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, pela primeira vez, João Fonseca pode quebrar uma escrita que começou em 2017, se conquistar o título. Afinal, lá se vão oito anos desde que o último sul-americano foi campeão em uma quadra rápida na Europa, em torneios da ATP (desconsiderando os Challengers e torneios menores).
O autor da façanha foi o argentino Juan Martin Del Potro, que ergueu o troféu de Estocolomo, pelo segundo ano seguido, em 2017. Na decisão, o 'hermano', então 19 do mundo, derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov (8º), por 6/4 e 6/2.
Delpo também foi o último do continente a triunfar no ATP 500 de Roterdam, na Holanda: em 2013.
Já no ATP belga, que o carioca, de 19 anos, disputa pela primeira vez nesta semana, apenas um sul-americano chegou às finais até hoje, Diego Schwartzman, da Argentina, vice em 2016, 2017 e 2021. Nas nove primeiras edições, o torneio era disputado em Antuérpia. A estreia em Bruxelas é em 2025.
No Masters 1000 de Paris, que João Fonseca vai disputar pela primeira vez mês que vem, o jejum sul-americano é ainda maior. O último campeão sul-americano foi o argentino David Nalbandian, em 2007.
Da Bélgica, João Fonseca vai à Suíça
Antes do torneio na capital francesa, o número 1 do Brasil joga o ATP 500 da Basileia, na Suíça. Lá, o último do continente a triunfar foi Delpo, em 2013 (em 2017, perdeu para o anfitrião Roger Federer a final, sendo o último sul-americano na decisão).
Jejum maior em Grand Slams
Desde o primeiro dos três títulos de Gustavo Kuerten em Roland Garros, em 1997, apenas dois outros sul-americanos foram campeões de Grand Slams: os argentinos Gaston Gaudio, em Roland Garros, em 2004, e Delpo, no US Open, em 2009.
