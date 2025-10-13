Disputando o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, pela primeira vez, João Fonseca pode quebrar uma escrita que começou em 2017, se conquistar o título. Afinal, lá se vão oito anos desde que o último sul-americano foi campeão em uma quadra rápida na Europa, em torneios da ATP (desconsiderando os Challengers e torneios menores).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ SP Open presta homenagens a Maria Esther Bueno

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

➡️ Exclusivo: No templo do futebol, Maria Esther Bueno viveu a maior emoção da vida

➡️ Exclusivo: Sobrinho fala dos legados e desafios de Maria Esther Bueno



O autor da façanha foi o argentino Juan Martin Del Potro, que ergueu o troféu de Estocolomo, pelo segundo ano seguido, em 2017. Na decisão, o 'hermano', então 19 do mundo, derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov (8º), por 6/4 e 6/2.

Delpo também foi o último do continente a triunfar no ATP 500 de Roterdam, na Holanda: em 2013.

Já no ATP belga, que o carioca, de 19 anos, disputa pela primeira vez nesta semana, apenas um sul-americano chegou às finais até hoje, Diego Schwartzman, da Argentina, vice em 2016, 2017 e 2021. Nas nove primeiras edições, o torneio era disputado em Antuérpia. A estreia em Bruxelas é em 2025.

continua após a publicidade

No Masters 1000 de Paris, que João Fonseca vai disputar pela primeira vez mês que vem, o jejum sul-americano é ainda maior. O último campeão sul-americano foi o argentino David Nalbandian, em 2007.

Da Bélgica, João Fonseca vai à Suíça

Antes do torneio na capital francesa, o número 1 do Brasil joga o ATP 500 da Basileia, na Suíça. Lá, o último do continente a triunfar foi Delpo, em 2013 (em 2017, perdeu para o anfitrião Roger Federer a final, sendo o último sul-americano na decisão).

continua após a publicidade



Jejum maior em Grand Slams

Desde o primeiro dos três títulos de Gustavo Kuerten em Roland Garros, em 1997, apenas dois outros sul-americanos foram campeões de Grand Slams: os argentinos Gaston Gaudio, em Roland Garros, em 2004, e Delpo, no US Open, em 2009.

João Fonseca simula jogada de baseball no estádio da Laver Cup (Divulgação)





