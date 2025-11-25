PC Oliveira vê erro da arbitragem em Grêmio x Palmeiras

O especialista Paulo César de Oliveira identificou um erro de arbitragem no confronto entre Grêmio e Palmeiras, desta terça-feira (25), pela 36ª rodada do Brasileirão. A polêmica aconteceu durante a segunda etapa, quando o lateral Giay foi expulso por conta de um pênalti em cima do volante Arthur Melo.

O lance aconteceu aos 34 minutos, quando Cristaldo achou o companheiro na área alviverde com um passe. Ao tentar dar sequência na jogada, Arthur sofreu um empurrão de Giay dentro da área. O árbitro Savio Pereira Sampaio não hesitou ao marcar a penalidade.

O atacante Willian estava preparado para realizar a cobrança do pênalti, quando o VAR chamou a arbitragem para rever o lance. A chamada foi para mudar a cor do cartão aplicado a Giay, que havia levado amarelo pelo lance. Após a revisão, Savio Pereira Sampaio expulsou o jogador.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o narrador Jader Rocha expôs a análise de PC Oliveira sobre a decisão da arbitragem. O ex-árbitro concordou com a penalidade, mas classificou como errada a expulsão.

— O PC discorda dessa mudança de cor do cartão. Para o PC era cartão amarelo, porque o Giay está no contexto de disputa do lance com o Arthur — disse Jader.

Como foi Grêmio x Palmeiras?

Texto por: Rafaela Cardoso

O Palmeiras entrou em campo sem peso, com seu time alternativo, já que os titulares foram poupados para a disputa da final da Libertadores, no sábado (29). Com isso, os jogadores de Abel Ferreira iniciaram a partida de forma leve, pressionando os donos da casa e com espaço para trocar passes em seu campo de ataque.

E não demorou para a primeira chance aparecer. Aos 4 minutos, Felipe Anderson arriscou e obrigou o zagueiro adversário e mandar para escanteio. Na cobrança, Benedetti cabeceou por cima do gol. O Palmeiras estava disposto a sufocar o Grêmio. Aos 8, Jefté quase abriu o marcador em chute cruzado que tirou tinta da meta defendida por Volpi.

Aos 16, o Grêmio respondeu com Edenílson, que obrigou Lomba a segurar. Mas, aos 23, foi o Palmeiras que abriu o placar em Porto Alegre, com Facundo Torres. Jefté iniciou a jogada pela esquerda e tocou à frente para Sosa, que cruzou para encontrar o uruguaio sozinho na pequena área para cabecear para o fundo da meta gremista.

Apesar de ser o time reserva do Palmeiras, os jogadores demonstravam muita organização e entrosamento em campo. Com isso, o time paulista seguia na busca por ampliar o placar. Depois, Sosa, Felipe Anderson e Facundo Torres assustaram o goleiro adversário, enquanto Dodi obrigou Lomba a trabalhar aos 41. Mas aos 47, apesar da pressão palmeirense, o Grêmio foi para o intervalo com empate. Amuzu. Após cobrança de lateral de Marcos Rocha, Wagner Leonardo escorou de cabeça e o camisa 9 completou.

No segundo tempo, o Grêmio voltou com um pouco mais de confiança, enquanto o Palmeiras encontrava um pouco de dificuldade para trabalhar a bola. Aos 12 minutos, um lance juvenil de na grande área garantiu a virada gremista. Marcos Rocha cruzou rasteiro, e Carlos Vinícius foi cercado por Benedetti e Aníbal Moreno, que derrubou o jogador. Na cobrança de pênalti, Carlos Vinícius acertou o canto direito de Lomba, que foi para o lado oposto.

O jogo passou a ficar novamente equilibrado na metade da etapa complementar. Em busca de voltar para o jogo, Abel colocou Bruno Rodrigues e Luighi para tentar deixar o Verdão mais agressivo no ataque. Aos 25, Facundo Torres teve a chance de fazer o segundo após receber cruzamento de Jefté, mas mandou por cima da meta.

Aos 34, Giay derrubou Arthur Melo dentro da área e arbitragem não só assinalou pênalti como também expulsou o lateral alviverde. Na cobrança cinco minutos depois, Willian cobrou no canto direito e deslocou Lomba para ampliar. Aos 49, o Palmeiras ainda não tinha desistido e buscou mais um gol. Benedetti, que fez uma boa partida, aproveitou cruzamento de Allan para dar números finais ao duelo.