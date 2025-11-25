Santos, Inter ou Vasco? IA crava gigante rebaixado no Brasileirão

Restando apenas três rodadas para o encerramento desta edição do Brasileirão, a luta contra o rebaixamento segue assombrando alguns gigantes do futebol nacional. Flertando com o perigo, Santos, Inter e Vasco precisam se recuperar nesta final para fugir da segunda divisão. De olho nisso, o Lance! pediu para a "Grok", inteligência artificial do "X", cravar quais as equipes irão disputar a Série B em 2026.

continua após a publicidade

➡️Santos, Inter e Vasco em risco: probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

Buscando se afastar da zona da degola, Vasco e Internacional terão um confronto direto nesta sexta-feira (28), em São Januário. Em situação mais delicada, o Santos encara Sport, Juventude e encerra o campeonato contra o Cruzeiro. Para chegar aos 45, a equipe terá que somar sete dos nove pontos possíveis para fugir do rebaixamento.

Além dos três gigantes do futebol brasileiro, quatro equipes também se encontram em situação delicada nesta fase da competição. Estacionados no Z4 com o já rebaixado Sport, Juventude e Fortaleza precisam de um verdadeiro milagre para evitar o rebaixamento. Além deles, Ceará e Vitória correm o risco de preencher a última vaga na zona da degola.

continua após a publicidade

➡️Sormani analisa situação do Santos na reta final do Brasileirão: 'Pavorosa'

A distância do Santos, primeira equipe dentro da zona, para o Vasco, primeira equipe na zona de classificação para a Sul-Americana, é de apenas quatro pontos. Com apenas três jogos para o fim da competição, a disputa promete ser acirrada. Confira o palpite da IA para os rebaixados no Brasileirão.

IA aponta gigante rebaixado no Brasileirão

Analisando os confrontos das sete equipes, a IA apostou em uma certa tranquilidade para o Santos nesta reta final do Brasileirão. Apesar de disputar dois confrontos diretos e encerrar a competição contra o Cruzeiro, a equipe poderá se sobressair nas últimas rodadas e garantir a permanência na Série A.

continua após a publicidade

Segundo a IA, o mesmo acontece com o Vasco, que contará com o apoio de sua torcida nos duelos decisivos contra Internacional e Mirassol, e encerra o Brasileirão contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. Na visão da ferramenta, a equipe carioca vai conseguir se recuperar nas últimas rodadas.

➡️Uso do VAR mudaria títulos da Copa do Mundo; veja como ficaria

A situação do Internacional é a mais delicada. Para a inteligência artificial, o Colorado pode encontrar dificuldades nas duas próximas partidas contra Vasco e São Paulo, e precisará de um resultado positivo contra o Bragantino na última rodada. No entanto, a ferramenta apostou no rebaixamento da equipe comandada por Ramón Díaz.

Veja a situação dos três gigantes do futebol brasileiro

Estacionado na 13ª posição com 42 pontos, o Vasco precisa de apenas uma vitória para alcançar a pontuação limite e escapar do rebaixamento. Com o empate em 1 a 1 no Beira-Rio, Inter e Santos seguem separados por apenas três pontos na tabela de classificação. Primeira equipe dentro da zona, o Peixe soma 38 pontos, enquanto o Colorado chegou aos 41.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas