Confirmados no Sauípe, Luz e Demoliner vencem o segundo Challenger seguido

Pelo segundo final de semana seguido, os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz conquistaram um Challenger neste domingo (12). O feito, dessa vez, foi em Valencia, na Espanha, e a vitória na final veio sobre o espanhol Inigo Cervantes e o argentino Daniel Cukierman, por 6/3, 3/6 e 10/5. A dupla brasileira, que vinha do troféu em Braga, Portugal, está confirmada no Costa do Sauípe Open, na Bahia, que começa no dia próximo dia 20.

Nas redes sociais, Demoliner, de 36 anos, que é natural de Caxias do Sul, disse ter vivido uma experiência inédita em quase 20 anos de carreira: a partida foi interrompida na véspera a dois pontos do fim.

- Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Neste ano, na final de um Challenger na grama (em Birmingham, na Inglaterra), a partida parou no 8/5, mas voltou duas horas depois. Naquela ocasião veio a dúvida: Como vou aquecer, ficar pronto? Dessa vez, tivemos uma noite para pensar em um ponto. Depois do jogo, mapeamos o saque e a jogada que a gente vai fazer, para visualizar e entrar com essa convicção. Deu certo, ganhamos esse ponto de saque, então, mais uma ótima semana. Estamos felizes aqui, nosso segundo título seguido. Mas é uma sensação muito diferente, de nunca ter passado na carreira, dormir pensando num saque, como fazer. Foi inusitado.





Depois do Challenger, duelo brasileiro em Bruxelas

Antes do torneio no resort baiano, no entanto, Demo e Luz disputam, nesta semana, o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, o mesmo que conta com a estreia de João Fonseca nas simples.

E os campeõs do Challengers de Braga e de Valência farão um duelo brasileiro logo na estreia belga: contra o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos, atuais campeões do Rio Open.