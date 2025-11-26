Vídeos: Relembre polêmicas de rival criticado por João Fonseca por desistência

Ex-top 10 e atual 23º do mundo, Denis Shapovalov coleciona algumas atitudes inconsequentes em quadra que já lhe causaram eliminações. Em outubro, nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, o tenista canadense surpreendeu ao desistir, no terceiro set, quando perdia por 4/1, de duelo contra João Fonseca. Na última segunda-feira (24), em entrevista exclusiva à ESPN/Brasil, o carioca, de 19 anos e 24 do ranking, criticou o abandono do adversário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Em conversa com o comentarista Sylvio Bastos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, opinou sobre a atitude de Shapovalov:

➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

continua após a publicidade

- Ele falou para mim que o joelho estava ruim. Na minha cabeça não foi isso, simplesmente era mais fácil ir embora. Mas, enfim, não vou julgar, falar nada sobre. É uma coisa delicada de falar, mas, na minha opinião, ele poderia muito bem ter entregado os últimos dois games. Não é uma atitude legal, não faria isso, mas gosto dele fora da quadra.

Veja abaixo a entrevista do carioca, de 19 anos, que, naquela semana, conquistou o maior título do país desde 2001 (quando Guga Kuerten triunfou no Masters 1000 de Cincinnati:

continua após a publicidade

Curiosamente, na semana seguinte à desistência, o polêmico canadense cruzou novamente o caminho do brasileiro. E perdeu mais uma vez, na estreia do Masters 1000 de Paris, sem desistência, por 5/7, 6/4 e 6/3 (vídeo abaixo).

Hoje, aos 26 anos, Shapovalov coleciona algumas desclassificações por atitudes inconsequentes em quadra. Em uma delas, na Copa Davis, na mais grave de todas, por acertar uma bolada olho do juiz de cadeira. Em outra, por discutir com um(a) torcedor(a) e perder, inclusive, a premiação do torneio (no caso, o ATP 500 de Washington).

Abaixo, algumas delas:

Já no vídeo abaixo, não houve desclassificação, mas apenas mais uma explosão de Shapovalov, que descontou na raquete sua frustração:

João Fonseca deve reencontrar Shapovalov em 2026

Em fevereiro de 2026, no Canadá, tudo indica que o número 1 do Brasil e o segundo melhor tenista do Canadá voltarão a se enfrentar. É que João Fonseca e companhia vão atuar, como visitante, contra o país rival, pela Copa Davis.

- Sinceramente, a gente ficou bem chateado, porque não é em casa. Com certeza uma oportunidade muito boa, o Canadá é um time forte, que já ganhou a Davis nos últimos anos. Vai ser difícil, mas a gente tem um time bom, sempre disse que é muito unido e vamos para o Qualifiers pra tentar ir pra Bologna (nas quartas de final, na Itália), nesse próximo ano - disse o brasileiro, em coletiva de imprensa, na segunda-feira (24).

Nesta quarta-feira (26), como já era previsto, foi confirmado que o pupilo de Guilherme Teixeira não defenderá o título do NextGen Finals, na Arábia Saudita, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada.

No dia 8 de dezembro, o carioca faz jogo-exibição, em Miami, contra o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking.