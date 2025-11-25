Decisão da comissão técnica do Palmeiras aponta goleiro titular em final com o Flamengo
Carlos Miguel permanece na Academia antes da viagem para Lima e se integra ao grupo ainda nesta quarta
A opção da comissão técnica do Palmeiras de manter Carlos Miguel, além de outros dez jogadores, em São Paulo para preparação na Academia de Futebol indica que o goleiro deve ser o titular na decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima.
Apesar de já participar das atividades com o restante do grupo de goleiros no Centro de Treinamentos, Weverton segue com restrições físicas e não terá sequência em campo antes do confronto mais importante do clube no ano.
Uma das referências técnicas do Palmeiras nas últimas temporadas, Weverton lesionou a mão na goleada por 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino ainda em outubro. Mesmo assim, viajou com o restante do elenco rumo a Porto Alegre.
A tendência é que Abel Ferreira escale Marcelo Lomba como titular no Brasileirão, atualmente terceira opção para a posição. Em reta final de contrato, o goleiro pode fazer sua despedida com a camisa alviverde no duelo contra o Grêmio.
Jogadores do Palmeiras que permaneceram na Academia de Futebol
A decisão de manter 11 atletas em São Paulo partiu da comissão técnica de Abel Ferreira, que busca priorizar a forma física do grupo para a disputa da final da Libertadores. Os jogadores viajam ao Sul do país nesta quarta-feira (24) com o auxílio da aeronave da presidente Leila Pereira.
- Carlos Miguel (goleiro);
- Gustavo Gómez (zagueiro);
- Murilo (zagueiro);
- Bruno Fuchs (zagueiro);
- Khellven (lateral);
- Piquerez (lateral);
- Andreas Pereira (meia);
- Raphael Veiga (meia);
- Allan (meia);
- Flaco López (atacante);
- Vitor Roque (atacante).
Jogos do Palmeiras em 2025
- Grêmio x Palmeiras - Arena do Grêmio - 24/11
- Palmeiras x Flamengo - Estádio Universitario - 29/11
- Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV - 03/12
- Ceará x Palmeiras - Arena Castelão - 07/11
