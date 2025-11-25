A opção da comissão técnica do Palmeiras de manter Carlos Miguel, além de outros dez jogadores, em São Paulo para preparação na Academia de Futebol indica que o goleiro deve ser o titular na decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima.

continua após a publicidade

+ Corrida por títulos e 'preparação diferente': veja programação do Palmeiras para a Libertadores

Apesar de já participar das atividades com o restante do grupo de goleiros no Centro de Treinamentos, Weverton segue com restrições físicas e não terá sequência em campo antes do confronto mais importante do clube no ano.

Uma das referências técnicas do Palmeiras nas últimas temporadas, Weverton lesionou a mão na goleada por 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino ainda em outubro. Mesmo assim, viajou com o restante do elenco rumo a Porto Alegre.

continua após a publicidade

A tendência é que Abel Ferreira escale Marcelo Lomba como titular no Brasileirão, atualmente terceira opção para a posição. Em reta final de contrato, o goleiro pode fazer sua despedida com a camisa alviverde no duelo contra o Grêmio.

Carlos Miguel, jogador do Palmeiras(Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogadores do Palmeiras que permaneceram na Academia de Futebol

A decisão de manter 11 atletas em São Paulo partiu da comissão técnica de Abel Ferreira, que busca priorizar a forma física do grupo para a disputa da final da Libertadores. Os jogadores viajam ao Sul do país nesta quarta-feira (24) com o auxílio da aeronave da presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade

Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez (zagueiro); Murilo (zagueiro); Bruno Fuchs (zagueiro); Khellven (lateral); Piquerez (lateral); Andreas Pereira (meia); Raphael Veiga (meia); Allan (meia); Flaco López (atacante); Vitor Roque (atacante).

Jogos do Palmeiras em 2025