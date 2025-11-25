menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Decisão da comissão técnica do Palmeiras aponta goleiro titular em final com o Flamengo

Carlos Miguel permanece na Academia antes da viagem para Lima e se integra ao grupo ainda nesta quarta

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
05:30
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraCarlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A opção da comissão técnica do Palmeiras de manter Carlos Miguel, além de outros dez jogadores, em São Paulo para preparação na Academia de Futebol indica que o goleiro deve ser o titular na decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima.

continua após a publicidade

+ Corrida por títulos e 'preparação diferente': veja programação do Palmeiras para a Libertadores

Apesar de já participar das atividades com o restante do grupo de goleiros no Centro de Treinamentos, Weverton segue com restrições físicas e não terá sequência em campo antes do confronto mais importante do clube no ano.

Uma das referências técnicas do Palmeiras nas últimas temporadas, Weverton lesionou a mão na goleada por 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino ainda em outubro. Mesmo assim, viajou com o restante do elenco rumo a Porto Alegre.

continua após a publicidade

A tendência é que Abel Ferreira escale Marcelo Lomba como titular no Brasileirão, atualmente terceira opção para a posição. Em reta final de contrato, o goleiro pode fazer sua despedida com a camisa alviverde no duelo contra o Grêmio.

Carlos Miguel, jogador do Palmeiras em acao durante partida contra o Cruzeiro,
Carlos Miguel, jogador do Palmeiras(Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogadores do Palmeiras que permaneceram na Academia de Futebol

A decisão de manter 11 atletas em São Paulo partiu da comissão técnica de Abel Ferreira, que busca priorizar a forma física do grupo para a disputa da final da Libertadores. Os jogadores viajam ao Sul do país nesta quarta-feira (24) com o auxílio da aeronave da presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade
  1. Carlos Miguel (goleiro);
  2. Gustavo Gómez (zagueiro);
  3. Murilo (zagueiro);
  4. Bruno Fuchs (zagueiro);
  5. Khellven (lateral);
  6. Piquerez (lateral);
  7. Andreas Pereira (meia);
  8. Raphael Veiga (meia);
  9. Allan (meia);
  10. Flaco López (atacante);
  11. Vitor Roque (atacante).

Jogos do Palmeiras em 2025

  • Grêmio x Palmeiras - Arena do Grêmio - 24/11
  • Palmeiras x Flamengo - Estádio Universitario - 29/11
  • Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV - 03/12
  • Ceará x Palmeiras - Arena Castelão - 07/11

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias