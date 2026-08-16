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João Fonseca celebra 'ritmo alto' em vitória em Cincinnati

Brasileiro volta à quadra na terça-feira, para enfrentar o australiano O'Connell

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 18:08
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João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Neste domingo, João Fonseca precisou de 1h47m para vencer na estreia do Masters 1000 de Cincinnati. Após o triunfo por 6/4 e 7/6 (2) sobre o holandês Botic Van de Zandschulp (59º do mundo), de 30 anos, o brasileiro celebrou a maneira como se manteve na partida. No segundo set, o carioca abriu 4/1 e viu o rival empatar. Depois, no tie-break, retomou as rédeas e venceu.

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- Primeira rodada é sempre difícil, ainda mais com um adversário experiente, que sabe jogar neste nível, impõe muita pressão, sacando e devolvendo. Joga mais atrás da linha (de fundo), mas a bola muito rápida, como se fosse uma armadilha, difícil de jogar - observou o número 26 do mundo.

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Apesar da vitória, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu apenas 63% dos pontos com o primeiro saque, contra um aproveitamento de 83% do tenista europeu. Já nos break points, o brasileiro, de 19 anos, aproveitou as três chances que teve em toda a partida. E ainda salvou quatro das seis oportunidades oferecidas a Botic.

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- Feliz com a forma como consegui manter um ritmo alto hoje. Algumas coisas a ajustar, mas feliz com a forma como mantive focado e positivo na partida.

João Fonseca joga na terça-feira

O número 1 do Brasil volta às quadras na terça-feira, para enfrentar o qualifier australiano Christopher O'Connell (129º e ex-53º), de 32 anos, que derrotou o norueguês Casper Ruud (14º), por 7/5, 1/2 e desistência.

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- Nunca joguei contra ele, que pode ganhar de qualquer um. É descansar amanhã e partir com tudo para a terceira rodada.

Caso avance novamente, João Fonseca poderá enfrentar, nas oitavas de final, o americano Taylor Fritz (9), que superou o compatriota Alex Michelsen (41º), por 6/3 e 6/4, neste domingo. Na terceira rodada, o anfitrião enfrenta o espanhol Daniel Merida (40º) ou o belga Zizou Bergs (33º).

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