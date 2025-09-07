Com Alcaraz no topo, veja novo ranking mundial de tênis após US Open

Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner na grande final do US Open de 2025 e, com o título, reassumiu o posto de número 1 do mundo no ranking da ATP. A vitória por 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, coroou uma campanha irretocável do jovem espanhol em Nova York.

Aos 22 anos, Alcaraz levanta seu segundo troféu no Grand Slam americano – o primeiro foi em 2022 – e o sexto de Major na carreira, consolidando-se como a principal força do circuito na atualidade. A final contra Sinner, que defendia a liderança do ranking, foi um espetáculo de técnica, força e resiliência, com ambos os tenistas proporcionando pontos memoráveis para o público.

Alcaraz é o novo líder do ranking

Com a conquista, Alcaraz somou 2.000 pontos e saltou para 11.540 no total, ultrapassando Sinner, que agora ocupa a segunda posição com 10.780 pontos.

Uma das principais mudanças no top 10 foi o retorno de Novak Djokovic ao grupo dos quatro melhores do mundo. Ao chegar na semifinal, onde foi derrotado justamente pelo campeão Alcaraz, o sérvio de 38 anos somou 700 pontos e saltou três posições, ocupando agora o 4º lugar com 4.830 pontos.

Como foi a final do US Open

Carlos Alcaraz teve um início de partida avassalador, dominando completamente Jannik Sinner para vencer o primeiro set por 6-2 em 37 minutos. O espanhol impôs seu ritmo desde o primeiro ponto, conquistando uma quebra de serviço logo no game inaugural após uma longa batalha. Com a vantagem no placar, Alcaraz jogou de forma solta e agressiva, conseguindo uma segunda quebra para fazer 5-2 e, em seguida, servindo com autoridade para fechar a parcial.

O segundo set, que durou 41 minutos, marcou uma virada completa na partida. Jannik Sinner elevou drasticamente seu nível de jogo, corrigiu os erros da primeira parcial e venceu Carlos Alcaraz por 6-3, empatando a grande final. O momento decisivo ocorreu no quarto game, quando Sinner aproveitou uma queda de rendimento de Alcaraz para conseguir uma quebra de serviço "de zero", sem ceder um único ponto. Antes disso, no game inaugural, Sinner já havia mostrado sua resiliência ao salvar um break point crucial, impedindo que Alcaraz começasse o set na frente novamente. Com a vantagem de 3-1, o italiano administrou o placar com saques potentes e grande solidez do fundo de quadra.

Em uma performance dominante e veloz, Carlos Alcaraz retomou o controle total da final, vencendo o terceiro set por um placar esmagador de 6-1 em apenas 30 minutos. O espanhol apresentou um tênis praticamente perfeito, quebrando o serviço de Jannik Sinner logo no segundo game e novamente no quarto, para abrir uma vantagem de 4-0. Com uma avalanche de winners e uma intensidade impressionante, Alcaraz chegou a vencer sete pontos consecutivos, não dando qualquer chance de reação ao italiano, que só conseguiu confirmar um game de serviço para evitar o 6-0

O quarto e decisivo set foi uma batalha de nervos que durou 52 minutos, com Carlos Alcaraz saindo vitorioso por 6-4 para se sagrar campeão do US Open. O set começou com um game inaugural épico de mais de 10 minutos, no qual Jannik Sinner bravamente salvou múltiplos break points para confirmar seu serviço. No entanto, a pressão constante de Alcaraz surtiu efeito no quinto game, quando o espanhol conseguiu a única e decisiva quebra de serviço para fazer 3-2. O clímax da partida veio com Alcaraz sacando para o título em 5-4; ele precisou manter a calma para salvar um break point de Sinner antes de finalmente converter o ponto do campeonato em uma explosão de alegria.