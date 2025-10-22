Rival desiste, e João Fonseca iguala melhor ranking da carreira

João Fonseca entraria em quadra na tarde desta quarta-feira (22) para enfrentar o tcheco Jakub Menšík no ATP 500 da Basileia, na Suíça. Porém, o rival acabou desistindo da disputa de oitavas de final devido a uma lesão no pé esquerdo, fazendo com que o brasileiro avance na competição. Com isso, Fonseca subiu quatro posições no ranking, ficando na 42ª colocação, igualando sua melhor marca na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Esta será a segunda vez que o número 1 do Brasil alcança as quartas de final de um ATP 500. A primeira foi no Rio Open de 2024, quando foi superado pelo argentino Mariano Navone (113º) nas quartas. A edição do ano passado do torneio no Jockey também marcou as duas primeiras vitórias do carioca em torneios ATP, contra o francês Arthur Fils (36º) e o chileno Cristian Garin (88º). Naquela semana, João Fonseca era apenas o 655º do ranking mundial.

Agora, Fonseca aguarda o duelo entre o francês Valentin Royer (69º) e o canadense Denis Shapovalov (23º). Independentemente do resultado, o brasileiro terá um confronto inédito na próxima fase do torneio suíço.

continua após a publicidade

João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Foto: Divulgação)

João bate campeão na estreia

Na última terça-feira (21), João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3.