Acompanhe ao vivo a final do US Open Feminino entre Sabalenka e Anisimova

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e a norte-americana Amanda Anisimova, decidem neste sábado (6), o título do US Open. A partida está marcada para começar às 17h (horário de Brasília) no Arthur Ashe Stadium, em Flushing Meadows. Atualização: Sabalenka vence 1º set contra Anisimova por 6/3.

De um lado, Sabalenka busca consolidar sua dominância no circuito com a defesa do título conquistado em 2024 e seu quarto Grand Slam na carreira. Do outro, Anisimova, apoiada pela torcida da casa, joga pela primeira vez uma final do US Open e busca seu primeiro título de Major, em uma jornada de superação e reencontro com seu melhor tênis.

Caminho de Sabalenka e Anisimova à final do US Open

Aryna Sabalenka chega à sua terceira final consecutiva do US Open com uma campanha sólida. A número 1 do mundo demonstrou força e resiliência, superando adversárias duras ao longo do torneio. Nas semifinais, travou uma batalha de três sets contra a norte-americana Jessica Pegula, vencendo com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. Sua potência nos golpes de base e o saque agressivo continuam sendo suas principais armas.

A bielorrussa Aryna Sabalenka na vitória sobre a americana Jessica Pegula no US Open (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Amanda Anisimova, por sua vez, vive um conto de fadas em Nova York. A jovem americana, que já foi considerada uma das grandes promessas do tênis, superou momentos difíceis na carreira e reencontrou a felicidade e a confiança em quadra. Em sua campanha, destacam-se as vitórias sobre a brasileira Bia Haddad Maia nas oitavas e a ex-número 1 do mundo, Iga Swiatek, nas quartas. Na semifinal, Anisimova mostrou grande força mental ao virar o jogo contra a bicampeã Naomi Osaka, vencendo por 6-7(4), 7-6(3) e 6-3.

A americana Amanda Anisimova na partida contra a brasileira Bia Haddad no US Open (Foto: Al Bello)

Confronto direto

O histórico de confrontos entre as duas tenistas aponta uma vantagem para Amanda Anisimova, que lidera por 6 a 3. O encontro mais recente em um Grand Slam aconteceu nas semifinais de Wimbledon deste ano, com vitória da americana em três sets. No entanto, o último duelo entre elas foi em Roland Garros, com Sabalenka levando a melhor. Em quadras duras, como as do US Open, a vantagem também é de Anisimova, por 2 a 1.

1º SET | SABALENKA 6 X 3 ANISIMOVA

Aryna Sabalenka saiu na frente na final do US Open, vencendo o primeiro set contra Amanda Anisimova por 6 a 3, em uma parcial que durou 38 minutos e foi marcada pela instabilidade e por uma sequência impressionante de quebras de serviço.

Aryna Sabalenka vence o primeiro set da final do US Open (Foto: Elsa/Getty Images/AFP)

O set começou de forma caótica, com ambas as jogadoras demonstrando nervosismo e com dificuldades para confirmar seus games de saque. Dos primeiros sete games disputados, seis foram quebras de serviço, evidenciando a agressividade nas devoluções e a inconsistência no serviço de ambas as finalistas.

Anisimova foi a primeira a confirmar um game de serviço, abrindo 3-2. No entanto, Sabalenka elevou seu nível a partir daí. A bielorrussa conseguiu uma quebra crucial para empatar em 3-3 e, em seguida, foi a primeira a confirmar seu serviço no set, virando o placar para 4-3.

Esse momento foi decisivo. Com a confiança renovada, Sabalenka quebrou o saque de Anisimova mais uma vez para fazer 5-3 e, finalmente, sacou com autoridade para fechar a parcial em 6-3.