Site aponta João Fonseca como ameaça a Alcaraz e Sinner; entenda

O portal norte-americano, The Athletic, publicou uma análise aprofundada sobre o futuro do esporte, apontando o brasileiro João Fonseca como um dos raros candidatos com potencial para desafiar a hegemonia atual de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nos títulos de Grand Slam.

João Fonseca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (Foto: Elsa / Getty Images via AFP)

A publicação destaca a impressionante hegemonia da dupla, que dividiu igualmente os títulos dos últimos oito Grand Slams, com quatro para cada. Essa dominância levantou questionamentos sobre quem poderia ser o "terceiro homem" a rivalizar com os atuais líderes do ranking. Segundo o site, essa figura ainda não é óbvia entre os atletas já consolidados.

O espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner posam antes do início da final de Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

— Um terceiro homem para Alcaraz e Sinner daria ao tênis um grande choque. Não há alguém óbvio perto dos 20 anos que poderia ser disruptivo — analisa a matéria, antes de citar diretamente o brasileiro. — A expectativa é de que a próxima superestrela seja mais nova, alguém como João Fonseca, que só recentemente fez 19 anos e, compreensivelmente, ainda está aprendendo o jogo —

A menção ao brasileiro, o coloca à frente de outros nomes como: Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime, que de acordo com o portal, ainda não demonstraram a consistência necessária para serem considerados ameaças diretas. Nem mesmo o atual número 3 do mundo, Alexander Zverev, convence, vivendo uma fase de instabilidade desde o vice-campeonato no Australian Open.

