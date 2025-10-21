João Fonseca avalia vitória no ATP 500 de Basileia: ‘Pouco ritmo’

Nesta terça-feira (21), no primeiro jogo do ATP 500 de Basileia, na Suíça, João Fonseca superou o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão do torneio e número 33 do mundo. A vitória foi por 2 sets a 0, nas parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Esta foi a primeira vez que os dois tenistas mediram forças no circuito profissional. Com saques encaixados, o brasileiro conseguiu se sobressair na partida, marcada pelo equilíbrio e, segundo João, "difícil de se jogar".

— Jogo complicado, difícil de se jogar, pouco ritmo. O adversário é um excelente jogador; um dos melhores do circuito, senão o melhor. Difícil de devolver e ler os saques, que são muito rápidos — avaliou o tenista.

João ainda pontuou a importância de conseguir estabelecer constância nos seus serviços. No total, o atual 46º colocado do ranking mundial anotou sete pontos de saque, mas sofreu 13 do adversário.

— Eu sabia que tinha que me manter muito firme nos meus saques, com a mentalidade boa e me auto perdoando, falhando e seguindo. Então, a mentalidade hoje foi muito boa, fazendo meus saques. Ir super bem no tie-break do primeiro set e fazer uma quebra rápida logo no início do segundo foi importante para liquidar o jogo — completou o brasileiro.

Como foi o jogo?

No primeiro set, a partida foi extremamente acirrada, com Perricard marcando o primeiro game e João Fonseca empatando logo em seguida. Essa dinâmica se repetiu até o placar de 6/6, que foi resolvido no tie-break com vitória de Fonseca por 8 a 6.

O segundo set manteve a intensidade da disputa entre os jogadores. João levou a melhor nos três primeiros games, apesar de Giovanni se manter próximo do brasileiro. Após isso, Perricard apostou em saques potentes para conquistar seus games, mas Fonseca logo se igualava na pontuação, impedindo que o adversário tivesse tranquilidade para pontuar. As poucas oportunidades do brasileiro foram usadas com êxito, fazendo João bater de frente com o francês e levar o segundo set por 6/3.