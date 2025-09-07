Jogada antológica entre Alcaraz x Sinner na final do US Open viraliza; veja

Uma jogada antológica na final entre Alcaraz x Sinner na final do US Open viralizou muito nas redes sociais neste domingo (7). A partida marca o duelo entre os melhores tenistas do mundo e conta com a presença do presidente norte-americano Donald Trump.

Para muitos amantes de tênis, a final entre Alcaraz e Sinner, no US Open, é um dos jogos mais importantes do ano. Além de se tratar de um Grand Slam, o duelo é entres os dois principais nomes do esporte atualmente.

Durante quarto set, o italiano acertou um voleio simplesmente absurdo, mas do outro lado tem Carlos Alcaraz, que foi buscar no limite. Apesar da bola voltar, Sinner matou o ponto com tranquilidade. Veja o vídeo abaixo.

Sinner e Alcaraz estão se enfrentando na final do US Open (Reprodução)

Veja ponto absurdo entre Alcaraz x Sinner na final do US Open

Caminho até a final

Jannik Sinner e Alcaraz fazem a final do US Open. O italiano trilhou um caminho dominante, mas foi testado em momentos cruciais. O número 1 do mundo cedeu apenas dois sets em sua jornada até a final. Ele superou adversários perigosos como o cazaque Alexander Bublik e o compatriota Lorenzo Musetti por 3 a 0, mas precisou mostrar resiliência para vencer Denis Shapovalov e o canadense Félix Auger-Aliassime, ambos por 3 sets a 1.

Carlos Alcaraz chega à grande final em estado de graça, com uma campanha de perfeição absoluta. O espanhol alcançou a decisão sem perder um único set em todo o torneio, uma demonstração de domínio raramente vista. Em sua trajetória, passou por adversários como Reilly Opelka e Jiří Lehečka sem dificuldades. O auge de sua campanha foi na semifinal, onde apresentou uma atuação de gala para superar a lenda Novak Djokovic por impressionantes 3 sets a 0, um resultado que chocou o mundo do tênis e elevou sua confiança ao nível máximo.

Em Nova York, é apenas a segunda vez que os dois rivais vão medir forças. Na primeira, nas quartas de final de 2022, Alcaraz não só levou a melhor, numa batalha de cinco sets (sendo dois tiebreaks, como acabou conquistando, naquela semana, o primeiro de seus cinco títulos desse nível. Sinner e Alcaraz na final do US Open!