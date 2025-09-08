Neymar deve representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026? Esse é o debate que ainda permeia os programas esportivos de "mesa redonda". Durante o "Fechamento Sportv", Felipe Melo foi direto quanto a presença do camisa 10 no próximo torneio mundial e analisou o duelo contra o Chile, no Maracanã.

- Tem que sair alguém, porque o Neymar tem que estar. Quando eu vejo esse jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, o Raphinha não fez o melhor jogo dele jogando naquela posição. O Raphinha é melhor jogando deponta e aquela posição é do Neymar. O Neymar de hoje, contra o Chile, teria colocado outros jogadores quatro ou cinco vezes na cara do gol - argumentou.

A Seleção Brasileira vem de ótima atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. No último compromisso no país antes da Copa, Raphinha começou entre os titulares mas fez uma partida apagada.

Próximo compromisso da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira segue em preparação para o duelo com a Bolívia pela última rodada das Eliminatórias, contra a Bolívia. Carlo Ancelotti treina sua equipe na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O próximo compromisso será na terça-feira (9), em El Alto, na altitude de 4.150 metros. O Brasil ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com 28 pontos somados, dez atrás da líder Argentina.

