Filho de herói de título mundial argentino prevê vencedor para Flamengo x Racing

Mesmo a mais de 1.500 quilômetros do Maracanã, Roman Burruchaga estará de olho, nesta quarta-feira, no jogo entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o tenista, de 23 anos, um dos quatro filhos do herói do título argentino na Copa do Mundo de 1986, no México, embora seja torcedor do Huracán, coloca seu país em primeiro lugar, ao dizer qual dos dois times vai avançar à final.

- Acredito que a decisão será entre Palmeiras e Racing, que vai ganhar amanhã no Maracanã. Seria lindo um time argentino na final da Libertadores. Se não for na hora do meu jogo, com certeza vou assistir à partida contra o Flamengo - disse o 128º do mundo, que, nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), estreia no Costa do Sauipe Open, na Bahia, Challenger que distribui US$ 200 mil em premiação. O adversário será o paulista João Eduardo Schiessl, de 21 anos e 502 do mundo, convidado da organização.

O campeão do Challenger de Piracicaba, em São Paulo, no início de fevereiro, vê a rivalidade entre argentinos e brasileiros, no tênis, diferente da do futebol.

- Sim, sempre há uma rivalidade histórica entre o Brasil e a Argentina, e eu acho que é linda, saudável. Desde que seja competitiva, saudável e com respeito, está tudo bem. É uma linda rivalidade.

Na campanha no interior paulista, inclusive, o torcedor do Huracán venceu dois brasileiros: Mateus Alves e Gustavo Heide. Na final, o triunfo do então 152º do mundo foi sobre o compatriota Facundo Mena (224º).

- Fiquei muito feliz por aquela semana no início do ano, em Piracicaba. E muito feliz por ter ganhado aqui no Brasil, joguei muito bem toda a semana e, ao longo do ano, venho bem. Então, estou bastante confiante em terminar o ano da melhor forma.

Ainda em fevereiro, o argentino furou o qualifying do Rio Open e perdeu na estreia da chave principal para o compatriota Sebastian Baez, que conquistaria o bicampeonato naquela semana. Três meses depois, um momento inesquecível para o filho de Jorge Burruchaga, furar o classificatório de um Masters 1000 pela primeira vez na carreira, feito alcançado em Roma.

- Na chave principal ganhei do Sonego (Lorenzo, italiano), que estava no top 50. Me senti jogando muito bem lá também e me sinto, como disse antes, jogando bastante bem. O ano vem indo bastante bem em geral, então estou feliz com o meu nível.

Cabeça de chave número 9 do torneio, Burruchaga é só elogios ao Costa do Sauipe Open:

- É minha primeira vez aqui e, na verdade, o torneio está muito lindo, muito bem organizado. Uma pena a chuva, mas, espero que amanhã se possa jogar e que seja um lindo torneio, porque há muito bons jogadores.

Filho de herói exalta Maradona e Messi

Como não poderia deixar de ser, o pai de Roman, o ex-meia Jorge Burruchaga, guarda ótimas lembranças do amigo Maradona, já falecido.

- Meu pai guarda muitas histórias com o Maradona e de todos seus companheiros. Ele sempre fala muito bem do Maradona, ele o amava muito - conta o tenista, que guarda com carinho a única vez que esteve com o ídolo do futebol argentino:



- Foi um momento que guardo para sempre, foi muito lindo conhecê-lo.

E quem é maior, Messi ou Maradona?



- Os dois. Temos a sorte de que ambos são argentinos, então gostamos dos dois e é uma felicidade que eles sejam nossos.

E quem é o Messi do tênis? E por que?



- Para mim, é o Djokovic (Novak, sérvio, ex-número 1 do mundo), que é o melhor e um ídolo também.

O que mais lhe agrada no jogo do recordista de títulos de Grand Slams (24)?



- A consistência que ele teve durante todos esses anos, a solidez que ele tem, é algo que me marca muito nele. Adoro vê-lo jogando e o faço sempre que posso.

Fã de Nelson Mandela

Fã de Djokovic e de Maradona, Burruchaga tem em Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, já falecido, um herói. Por que?

- Fui uma vez ao seu país, de férias, e pude conhecer a prisão onde ele ficou por muito tempo e conheci a fundo sua história, vi o filme e tudo. É algo muito emocionante tudo o que ele fez por seu país e sobre a libertação, ele marcou época na África do Sul e foi alguém muito importante para o mundo.

Voltando ao tênis, o filho de Jorge Burruchaga nunca enfrentou o número 1 do Brasil, mas tem ótima impressão de João Fonseca, inclusive fora das quadras:

- Eu o vi em vários torneios e sempre nos cumprimentamos, tenho boa relação com ele. É um garoto muito bom, muito amigável, bastante humilde, que trabalha muito. Dentro de quadra sabemos como ele joga, o potencial que tem, o quão bom é.

E se João Fonseca foi campeão em Buenos Aires, em fevereiro, se tornando, aos 18 anos, o mais jovem da história do país a vencer um ATP, Burruchaga aposta em título argentino no Challenger da Costa do Sauípe:

- Espero que seja um de nós.

* O repórter viajou a convite da organização