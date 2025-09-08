As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegam à última rodada com seis seleções já classificadas de forma direta: Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. No entanto, a disputa pela última vaga na repescagem ainda mobiliza Bolívia e Venezuela, cujos destinos podem ser influenciados diretamente pela equipe treinada por Carlo Ancelotti.

A Seleção Brasileira visita a Bolívia nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL), a 4.100 metros de altitude. No mesmo horário, a Venezuela recebe a Colômbia, em Maturín (VEN). O sétimo colocado da tabela garantirá presença no playoff intercontinental, que definirá mais um classificado ao Mundial.

Na 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias, tanto Venezuela quanto Bolívia sofreram derrotas por 3 a 0 diante de Argentina e Colômbia, respectivamente. Assim, a equipe treinada por Fernando Batista soma 18 pontos, enquanto os comandados de Oscar Villegas chegam à rodada final com um a menos. Se, por um lado, La Verde já participou de três edições da Copa do Mundo (1930, 1950 e 1994), por outro, La Vinotinto permanece como a única seleção filiada à Conmebol que nunca disputou o torneio. Com o aumento no número de participantes a partir de 2026, quando o Mundial contará com 48 seleções, os venezuelanos nunca estiveram tão próximos de uma possível classificação.

Onze inicial da Venezuela na partida contra a Argentina, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Nesse sentido, a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) informou que todos os ingressos foram vendidos para o duelo no estádio Monumental de Maturín, onde a atmosfera promete repetir o entusiasmo dos jogos anteriores. O cenário é matemático: uma vitória garante à Venezuela a vaga na repescagem. Em caso de empate ou derrota, a seleção depende de um tropeço da Bolívia para manter a sétima posição. Os bolivianos, além de precisar vencer o Brasil, dependem de uma derrota do rival direto, já que o saldo de gols favorece os venezuelanos (-7 contra -19).

E o Brasil, Ancelotti? 🟢🟡

O otimismo cresceu após declarações de Ancelotti, da Seleção, que indicaram seriedade na abordagem do confronto contra a Bolívia.

— O jogo contra a Bolívia nos interessa muito. Com a camisa do Brasil, todas as partidas são importantes para melhorarmos o nosso jogo, atitude e intensidade. A equipe tem que se preparar bem para fazer o melhor possível. E eu vou preparar uma equipe para ganhar — afirmou o treinador, após a vitória da Seleção sobre o Chile, no Maracanã, na última quinta-feira (4).

