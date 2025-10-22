Exclusivo: Thomaz Koch opina sobre o técnico de João Fonseca

Em dezembro, no dia em que venceu o NextGen Finals, na Arábia Saudita, João Fonseca disse, ao Lance!, em entrevista coletiva virtual, que considera o técnico Guilherme Teixeira um segundo pai. E a relação entre ambos foi elogiada por ninguém menos do que Thomaz Koch, um dos maiores nomes da história da modalidade no país.

- Eles têm um entrosamento muito bom, confiança absurda um no outro, isso aí é importante. É fundamental ele se sentir bem, se sentir cômodo, porque a vida do tenista é uma vida muito solitária. Isso aí dá uma força interna muito grande - disse Koch, em entrevista exclusiva ao Lance! durante o Rio Ladies Open, na Barra da Tijuca.

O guru do tênis brasileiro, de 80 anos, também elogiou a chegada do argentino Franco Davin à equipe de João Fonseca neste ano (para torneios pontuais):

- Eu acho ele muito bom, um reforço muito legal, mesmo porque uma pessoa não é dona da verdade. Então, tendo mais um ali para dar uma consultoria, uma assistência, considero bastante saudável. O Franco Davin já conheço há mais tempo, admiro o trabalho dele.

Guru elogia família de João Fonseca

Durante a carreira, Koch fez história na Copa Davis, com 118 jogos (recorde no país), incluindo 74 vitórias. Nas duplas, protagonizou duelos épicos ao lado do amigo Edison Mandarino, com quem ganhou 23 de 32 partidas pela competição.

O ídolo gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, conhece a família do número 1 do Brasil e vê nela um pilar importante para o sucesso do jovem tenista:

- Sou muito fã da família dele também. E considero essa estrutura familiar dele também muito importante.

Na terça-feira, João Fonseca estreou em grande estilo no ATP 500 da Basileia, na Suíça, derrotando o atual campeão, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 33º do mundo, por 7/6 (8-6) e 6/3. Na segunda rodada, o brasileiro reencontra o tcheco Jakub Menski, campeão do Masters 1000 de Miami. Em dezembro, o carioca derrotou o rival na terceira e última rodada da fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita.