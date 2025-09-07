O espanhol Carlos Alcaraz venceu o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 1 e conquistou pela segunda vez o título do US Open, no Arthur Ashe Stadium, em Nova York. Com isso, Alcaraz leva para casa uma quantia milionária; confira o levantamento do Lance!.

Pagamentos

As premiações nesta edição do US Open foram as maiores da história do tênis. Ao todo, levando em consideração todos os atletas que participaram, mais de US$ 90 milhões foram distribuídos (R$ 486 milhões). Alcaraz, vencedor do torneio, levou para casa aproximadamente US$ 7,761 milhões (R$ 41,9 milhões).

Premiação por fase

Primeira rodada: US$ 110 mil

Segunda rodada: US$ 154 mil

Terceira rodada: US$ 237 mil

Oitavas de final: US$ 400 mil

Quartas de final: US$ 660 mil

Semifinais: US$ 1,2 milhão

Vice-campeão: US$ 2,5 milhões

Campeão: US$ 5 milhões

Quanto leva o vice?

Apesar de sair sem o campeonato, o Sinner, vice-campeão, não sai de bolsos vazios: US$ 5,261 milhões (R$ 28,4 milhões) é o prêmio pelo segundo lugar.

O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz com os troféus de Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Resumo do jogo

Carlos Alcaraz teve um início de partida avassalador, dominando completamente Jannik Sinner para vencer o primeiro set por 6-2 em 37 minutos. O espanhol impôs seu ritmo desde o primeiro ponto, conquistando uma quebra de serviço logo no game inaugural após uma longa batalha.

A superioridade de Alcaraz foi traduzida nas estatísticas, principalmente na devolução de saque. Ele venceu 15 pontos no serviço do italiano, atacando implacavelmente o segundo saque de Sinner, que teve um aproveitamento de apenas 33%.

O quarto e decisivo set foi uma batalha de nervos que durou 52 minutos, com Carlos Alcaraz saindo vitorioso por 6-4 para se sagrar campeão do US Open. O set começou com um game inaugural épico de mais de 10 minutos, no qual Jannik Sinner bravamente salvou múltiplos break points para confirmar seu serviço. No entanto, a pressão constante de Alcaraz surtiu efeito no quinto game, quando o espanhol conseguiu a única e decisiva quebra de serviço para fazer 3-2. O clímax da partida veio com Alcaraz sacando para o título em 5-4; ele precisou manter a calma para salvar um break point de Sinner antes de finalmente converter o ponto do campeonato em uma explosão de alegria.