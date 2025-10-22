João Fonseca x Jakub Mensik no ATP 500 da Basileia: horário e onde assistir

O tenista brasileiro João Fonseca vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik, 19º no ranking, nesta quarta-feira (22), por volta das 14h10 (de Brasília), pelas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Os dois tenistas se enfrentaram uma única vez, com vitória de João, na última rodada do Next Gen Finals, em dezembro de 2024. A partida, realizada na Arábia Saudita, foi a mais difícil das cinco disputadas pelo brasileiro no torneio.

Apesar do retorspecto positivo do carioca, o tcheco de 1,93m de altura tem um dos saques mais potêntes do circuito nos últimos tempos.

João Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)

Tudo sobre o jogo entre João Fonseca x Jakub Mensik (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA



João Fonseca 🆚 Jakub Mensik

Oitavas de final – ATP 500 de Basileia

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 14h10 (de Brasília)

📍 Local: Basileia, na Suíça

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

Fonseca e Matos perdem nas duplas

A dupla brasileira foi derrotada pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 11/9. O confronto, válido pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça, marcou a quinta vez que o carioca disputou duplas em nível ATP na carreira, ainda sem vitórias na modalidade.

O primeiro set do duelo de duplas no ATP 500 da Basileia foi equilibrado e a dupla brasileira teve dez oportunidades de quebra, mas não conseguiu fechar. A decisão foi para o tie-break, onde os brasileiros dominaram e venceram por 7 a 2.