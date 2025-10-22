menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

João Fonseca x Jakub Mensik no ATP 500 da Basileia: horário e onde assistir

O campeão do torneio recebe cerca de 470 mil euros (R$ 2.937.500,00) em premiação

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
10:40
João Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)
João Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)
O tenista brasileiro João Fonseca vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik, 19º no ranking, nesta quarta-feira (22), por volta das 14h10 (de Brasília), pelas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

Os dois tenistas se enfrentaram uma única vez, com vitória de João, na última rodada do Next Gen Finals, em dezembro de 2024. A partida, realizada na Arábia Saudita, foi a mais difícil das cinco disputadas pelo brasileiro no torneio.

Apesar do retorspecto positivo do carioca, o tcheco de 1,93m de altura tem um dos saques mais potêntes do circuito nos últimos tempos.

João Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)
João Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)

Tudo sobre o jogo entre João Fonseca x Jakub Mensik (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

João Fonseca 🆚 Jakub Mensik
Oitavas de final – ATP 500 de Basileia

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 14h10 (de Brasília)
📍 Local: Basileia, na Suíça
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

Fonseca e Matos perdem nas duplas

A dupla brasileira foi derrotada pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 11/9. O confronto, válido pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça, marcou a quinta vez que o carioca disputou duplas em nível ATP na carreira, ainda sem vitórias na modalidade.

O primeiro set do duelo de duplas no ATP 500 da Basileia foi equilibrado e a dupla brasileira teve dez oportunidades de quebra, mas não conseguiu fechar. A decisão foi para o tie-break, onde os brasileiros dominaram e venceram por 7 a 2.

