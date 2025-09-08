menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Haaland sofre acidente inusitado ao desembarcar de ônibus; veja

Apesar do susto, atacante da Noruega está apto para partida contra a Moldávia

Haaland é o artilheiro da Premier League, com sete gols (Foto: DARREN STAPLES / AFP)
imagem cameraHaaland, atacante do Manchester City, sofre acidente ao desembarcar do ônibus em Oslo, capital da Noruega (Foto: DARREN STAPLES / AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
09:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

Haaland, atacante do Manchester City, sofreu um acidente ao desembarcar do ônibus em Oslo, capital da Noruega. O veículo levava a seleção local durante o período de preparação para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador compartilhou o acidente em suas redes sociais; veja.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o Jornal The Sun, Haaland machucou o rosto ao bater na porta do ônibus da delegação norueguesa enquanto aguardava a retirada de seus pertences. Segundo o portal, o atacante do City precisou levar três pontos na região do incidente.

continua após a publicidade

Em suas redes sociais, o astro do Manchester City postou foto da lesão inusitada e brincou sobre o incidente; confira.

Haaland posta foto de lesão inusitada (Foto: Reprodução/Snapchat)
Haaland posta foto de lesão inusitada (Foto: Reprodução/Snapchat)

— Acabei de bater na porta de um ônibus. Três pontos — disse Haaland

Após o ocorrido, a Federação Norueguesa informou que Haaland está confirmado para a partida contra a Moldávia nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), estádio Ullevaal, em Oslo. A seleção do técnico Ståle Solbakken lidera o Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com quatro vitórias em quatro partidas. Na atual fase da competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para a Copa. Os segundos colocados de cada chave participam de uma repescagem.

A Noruega vive bom momento e está invicta há sete partidas. Na última quinta-feira, Haaland marcou o gol da vitória contra a Finlândia em amistoso realizado na capital do país. O atacante é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção norueguesa com 43 gols em 44 partidas internacionais.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias