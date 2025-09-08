Haaland sofre acidente inusitado ao desembarcar de ônibus; veja
Apesar do susto, atacante da Noruega está apto para partida contra a Moldávia
Haaland, atacante do Manchester City, sofreu um acidente ao desembarcar do ônibus em Oslo, capital da Noruega. O veículo levava a seleção local durante o período de preparação para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador compartilhou o acidente em suas redes sociais; veja.
Segundo o Jornal The Sun, Haaland machucou o rosto ao bater na porta do ônibus da delegação norueguesa enquanto aguardava a retirada de seus pertences. Segundo o portal, o atacante do City precisou levar três pontos na região do incidente.
Em suas redes sociais, o astro do Manchester City postou foto da lesão inusitada e brincou sobre o incidente; confira.
— Acabei de bater na porta de um ônibus. Três pontos — disse Haaland
Após o ocorrido, a Federação Norueguesa informou que Haaland está confirmado para a partida contra a Moldávia nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), estádio Ullevaal, em Oslo. A seleção do técnico Ståle Solbakken lidera o Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com quatro vitórias em quatro partidas. Na atual fase da competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para a Copa. Os segundos colocados de cada chave participam de uma repescagem.
A Noruega vive bom momento e está invicta há sete partidas. Na última quinta-feira, Haaland marcou o gol da vitória contra a Finlândia em amistoso realizado na capital do país. O atacante é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção norueguesa com 43 gols em 44 partidas internacionais.
