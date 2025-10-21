Ao vivo: João Fonseca enfrenta Perricard pelo ATP 500 da Brasiléia
Acompanhe o jogo pelas classificatórias
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca está enfrentando nesta terça-feira (21) o francês Giovanni Mpetshi Perricard pelo ATP 500 da Brasiléia. Acompanhe em tempo real pelo Lance!:
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Partida ao vivo
Primeiro set:
O primeiro set foi extremamente acirrado, com Perricard marcando o primeiro game e João Fonseca empatando logo em seguida. Essa dinâmica se repetiu até o placar de 6/6, que foi resolvido no tie-break com vitória de Fonseca por 8 a 6.
Segundo set: 6 a 3
O segundo set manteve a intensidade da disputa entre os jogadores. João levou a melhor nos três primeiros games, apesar de Giovanni se manter próximo do brasileiro.
Perricard apostou em saques potentes para conquistar seus games, mas Fonseca logo se igualava na pontuação, impedindo que o adversário tivesse tranquilidade.
No primeiro set, a partida foi extremamente acirrada, com Perricard marcando o primeiro game e João Fonseca empatando logo em seguida. Essa dinâmica se repetiu até o placar de 6/6, que foi resolvido no tie-break com vitória de Fonseca por 8 a 6.
João Fonseca estreia contra campeão do ATP 500 de Basileia
O brasileiro João Fonseca estreou no ATP 500 da Basileia nesta terça-feira (21), contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 37ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. O jogo de Fonseca terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
Fonseca e Matos perdem nas duplas
A dupla brasileira foi derrotada pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 7/6 e 11/9. O confronto, válido pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça, marcou a quinta vez que o carioca disputou duplas em nível ATP na carreira, ainda sem vitórias na modalidade.
O primeiro set do duelo de duplas no ATP 500 da Basileia foi equilibrado e a dupla brasileira teve dez oportunidades de quebra, mas não conseguiu fechar. A decisão foi para o tie-break, onde os brasileiros dominaram e venceram por 7 a 2.
- Matéria
- Mais Notícias