Algoz de João Fonseca em 2024, Heide avança no Costa do Sauípe Open

Poucos brasileiros têm no currículo vitória sobre João Fonseca, número 1 do país e 46 do mundo, hoje com 19 anos. Um deles é o paulista Gustavo Heide, de 23 anos, que, na noite de segunda-feira, estreou com o pé direito no saibro do Costa do Sauipe Open, na Bahia, torneio Challenger que distribui US$ 200 mil em premiação.

- Foi um jogo muito duro, sabia que o Fed iria brigar por todos os pontos, saca muito bem, uma direita muito boa. As condições estavam muito difíceis, muito vento, teve hora que choveu, ventou o tempo inteiro. Consegui competir muito bem hoje, foi o segredo para a vitória, agora é seguir para as oitavas, contando com a energia do público - contou o 321 do mundo, a respeito da vitória sobre o argentino Federico Gomez (207), por 6/2, 2/6 e 6/9. Seu próximo rival sai do embate entre o argentino Juan Manuel Cerúndolo (86, segundo favorito) e o romeno Sebastian Gima (569).

Nesta quarta-feira, os outros cinco brasileiros da chave de simples entrarão em quadra no Sauipe. O destaque vai para Thiago Monteiro, principal nome do país no torneio, atual 172 do mundo. Seu rival, em confronto inédito, será o boliviano Juan Carlos Angelo (248).

Convidado da organização, o goiano Luis Guto Miguel, de apenas 16 anos, mede forças contra o qualifier argentino Andrea Collarini (177º), em mais um duelo inédito.

Outro que ganhou wild card foi o paulista João Eduardo Schiessl (502º), rival do argentino Roman Burruchaga (128º e nono favorito).

Matheus Pucinelli (316º) mede forças contra o chileno Tomas Barrios (118º), enquanto Pedro Boscardin (296) e Igor Gimenez (565) enfrentam, respectivamente, o argentino Juan Pablo Ficovich (162º) e o paraguaio Adolfo Vallejo (190).

Matheus Pucinelli é um dos brasileiros que entram em quadra nesta quarta (Foto João Pires/Fotojump)

Vitória sobre João Fonseca em Assunção

Atleta da Tennis Route, no Rio de Janeiro, Heide derrotou João Fonseca na final do Challenger de Assunção, no Paraguai, em março do ano passado. Foi a primeira decisão do número 1 do Brasil nesse nível de torneio, e sua única derrota nessa fase.

Nesta semana, João Fonseca está disputando o ATP 500 da Basileia. E a estreia foi com vitória nesta terça-feira, sobre o atual campeão, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 33º do mundo.

