‘Samurai’ Alcaraz busca, em Tóquio, o oitavo título no ano; vídeo

Com 61 vitórias (em 67 jogos) e sete títulos na temporada, Carlos Alcaraz estreia, nesta semana, no ATP 500 de Tóquio. Será a primeira participação do espanhol, líder do ranking, na capital japonesa. Nesta terça-feira, o torneio no Japão divulgou o vídeo abaixo, com o melhor do mundo atacando de 'samurai'. Confira:

O segundo favorito no torneio é o americano Taylor Fritz, que derrotou o espanhol na Laver Cup, em San Francisco, no final de semana. Mas, vale lembrar, a competição nos EUA não conta pontos para o ranking.



Na estreia, Alcaraz enfrenta o argentino Sebastian Baez (41º). No confronto direto, são duas vitórias do espanhol em duas partidas, a mais recente na estreia do US Open de 2022, quando Carlitos venceu o primeiro de seus seis Grand Slams até aqui.

Tiafoe no caminho de Alcaraz

Confirmando o enorme favoritismo, o líder do ranking enfrenta, na segunda rodada, o vencedor da partida entre o chileno Alejandro Tabilo (72º) e o belga Zizou Bergs (45º).

Numa eventual terceira rodada (quartas de final), quem deverá cruzar o caminho do número 1 do mundo é o americano Frances Tiafoe (29º), que estreia diante do qualifier húngaro Marton Fucsovics (58º).

Com o título do US Open, conqusitado no início deste mês, Alcaraz já vive sua temporada de maior número de troféus, superando os 6 que ergueu em 2023. Até agora, além do troféu em Nova York, o espanhol foi campeão dos Masters 1000 de Cincinnati, Monte Carlo e Roma, ATP 500 do Queen's Club (Londres), Roland Garros e o ATP 500 de Roterdã.



Duelo brasileiro nas duplas

Nesta quarta-feira, Fernando Romboli e o polonês Jan Zielinski enfrentam Rafael Matos e o português Nuno Borges na segunda e última rodada do qualifying japonês. A dupla que vencer garante um lugar na chave principal.



