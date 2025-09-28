Alcaraz iguala marca de Djokovic, Nadal e Federer com vitória; entenda

A dois passos do oitavo título em 2025, Carlos Alcaraz igualou marca do sérvio Novak Djokovic, do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer neste domingo (28). Graças à vitória sobre o americano Brandon Nakashima, por 6/2 e 6/4, no ATP 500 de Tóquio, que garantiu a nona semifinal consecutiva para o espanhol, número 1 do mundo.

No segundo set deste domingo, o jovem espanhol, de 22 anos, venceu um dos pontos mais espetaculares da semana. Veja abaixo:



Alcaraz leva vantagem no confronto direto

O próximo rival de Alcaraz é o norueguês Casper Ruud (12º do mundo e campeão do Masters 1000 de Madri, em maio), que vem de triunfo, na capital japonesa, sobre o qualifier australiano Aleksandar Vukic (95º), por 6/3 e 6/2. A vantagem, no confronto direto, é do tenista da Espanha, que derrotou o rival em quatro das cinco primeiras partidas. O tenista da Noruega, no entanto, ganhou a última delas, na fase de grupos do ATP Finals do ano passado.



Quem avançar do embate entre Alcaraz e Ruud vai enfrentar, na decisão, um americano: Taylor Fritz (5º) ou Jenson Brooksby (86º), que derrotaram, respectivamente, o compatriota Sebastian Korda (6/3, 6/7 e 6/3) e o dinamarquês Holger Rune, por duplo 6/3). Os dois tenistas dos EUA já duelaram três vezes, com dois triunfos de Fritz, o mais recente na final da grama de Eastbourne, em junho: 7/5 e 6/1.

O norueguês Casper Ruud saca na vitória sobre o australiano Aleksandar Vukic em Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)





