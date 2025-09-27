Algoz de João Fonseca volta a perder para Sinner; Alcaraz avança

Em agosto, em Cincinnati, uma derrota para Terence Atmane impediu João Fonseca de avançar às oitavas de um Masters 1000 pela primeira vez na carreira. Naquela semana, aliás, o francês, então 136º do mundo, viveu a melhor sequência como profissional, perdendo apenas para Jannik Sinner, na semifinal. Pois, neste sábado, no ATP 500 de Pequim, na China, o algoz do brasileiro reencontrou o tenista italiano. E, novamente, foi superado.

A diferença foi que, desta vez, o vice-líder do ranking precisou de três sets para eliminar o qualifier (hoje o 68º do mundo): 6/4, 5/7 e 6/0. Já no torneio americano, o triunfo foi por 7/6 e 6/2.

Dessa vez, a vitória de Sinner garantiu uma vaga às quartas de final. E o próximo rival do campeão de 2023 será o húngaro Fabian Marozsan, que vem de triunfo sobre o francês Alexandre Muller, por 6/3 e 7/6. Curiosamente, tanto o tenista da Hungria quanto o da França também venceram João Fonseca em 2025: o primeiro foi o algoz do brasileiro na estreia do Masters 1000 de Roma, enquanto o segundo eliminou o anfitrião na abertura do Rio Open, em fevereiro.

Se confirmar novamente o favoritismo, o número 2 do mundo vai enfrentar, nas quartas de final, o vencedor do jogo entre o australiano Alex De Minaur (8º) ou o tcheco Jakub Mensik (19º). No confronto direto, são três vitórias do tenista da Austrália, em três partidas até aqui. A mais recente foi no último final de semana, na Laver Cup (que não conta pontos para o ranking).

Depois de João Fonseca, vitória sobre top 4

Em Cincinnati, em agosto, Atmane, após derrotar o número 1 do Brasil, conquistou a maior vitória da carreira, derrubando o número 4 do ranking, o anfitrião Taylor Fritz. Na rodada seguinte, nas quartas, o francês superou outro top 10, o dinamarquês Holger Rune (9º). Com as duas do classificatório, o tenista da França venceu seis partidas naquele Masters 1000, garantindo a entrada no top 100 pela primeira vez na carreira.



O francês Terence Atmane na derrota para o italiano Jannik Sinner em Pequim (Foto: Greg Baker / AFP)

Alcaraz avança em Tóquio

Enquanto isso, no ATP 500 de Tóquio, o principal favorito conquistou a segunda vitória. Neste sábado, o espanhol Carlos Alcaraz superou o belga Zizou Bergs, por 6/4 e 6/3.

Domingo, nas quartas de final, o líder do ranking encara o americano Brandon Nakashima (33º).