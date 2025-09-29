menu hamburguer
Tênis

Italiano Musetti se desculpa após criticar torcida chinesa em Pequim

Italiano se manifestou nas redes sociais

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
12:08
Atualizado há 1 minutos
O italiano Lorenzo Musetti se desculpa com o público chinês (Divulgação)
O italiano Lorenzo Musetti se desculpa com o público chinês (Divulgação)
Número 9 do mundo, Lorenzo Musetti precisou usar as redes sociais para se desculpar por uma infeliz declaração no ATP 500 de Pequim, na China. O italiano, quarto favorito do torneio, criticara que 'os chineses não param de tossir' durante sua estreia, contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard (36º).

- Queridos fãs chineses, gostaria de me desculpar sinceramente pelo que disse ontem, em sinal de frustração, durante o meu jogo. Minhas palavras foram dirigidas apenas a algumas pessoas na plateia que tossiam repetidamente e atrapalhavam a partida - escreveu Musetti, nas redes sociais.

O italiano foi além, dizendo que a reclamação, de forma alguma, foi dirigida ao povo chinês.

- Aconteceu em um momento de estresse e tensão no segundo tiebreak, mas ainda assim, isso não é desculpa. Reconheço que a maneira como me expressei foi errada e inadequada, ferindo os sentimentos de muitos fãs chineses - continuou.

Musetti foi vaiado ao deixar o jogo

Nesta segunda-feira, lesionado, o tenista italiano deixou o jogo contra o americano Learner Tien sob vaias, no terceiro set,como mostra o vídeo abaixo:

Com o abandono de Musetti, que perdia por 4/6, 6/3 e 3/0, o jovem americano, de 19 anos e 52º do mundo, vai enfrentar, nas semifinais, o russo Daniil Medvedev (18º), que surpreendeu o alemão Alexander Zverev.
No confronto direto, a vantagem é de Tien, que ganhou o único jogo entre ambos até hoje, na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.

O americano Learner Tien saca na vitória sobre o italiano Lorenzo Musetti (Foto: Pedro Pardo / AFP)
O americano Learner Tien saca na vitória sobre o italiano Lorenzo Musetti (Foto: Pedro Pardo / AFP)

