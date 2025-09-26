João Fonseca se retira de torneio importante; veja os próximos campeonatos

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, anunciou uma importante alteração em seu calendário para a conclusão da temporada de 2025. O atleta decidiu não participar do Masters 1000 de Xangai, na China, que se inicia na próxima semana, para focar em uma série de três torneios consecutivos na Europa.

A decisão, tomada em conjunto com sua equipe técnica, representa uma mudança estratégica que visa otimizar o desempenho do brasileiro nas quadras duras e cobertas (indoor) e gerenciar o desgaste físico na reta final do ano. Atualmente na 42ª posição do ranking da ATP, sua melhor marca pessoal, Fonseca utilizará as próximas semanas para treinar no Brasil antes de viajar para o continente europeu.

João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: Clive Brunskill)

A nova programação do carioca terá início com o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, a partir de 13 de outubro. Em seguida, ele competirá no ATP 500 da Basileia, na Suíça, que ocorre a partir do dia 20 de outubro.

O encerramento da temporada de Fonseca está previsto para o Masters 1000 de Paris, na França, um dos mais tradicionais eventos do circuito, com início em 27 de outubro. A participação nestes torneios oferece ao tenista a oportunidade de somar pontos relevantes para buscar uma posição ainda mais elevada no ranking mundial.

A escolha por não competir em Xangai, um dos eventos mais importantes do calendário, reflete um planejamento focado em condições de jogo específicas e na consolidação de sua ascensão no circuito profissional.

João Fonseca chega a esta fase da temporada após um período de resultados expressivos em competições por equipes. Ele teve participação decisiva na vitória do Brasil sobre a Grécia pela Copa Davis, que assegurou a vaga do país nos Qualifiers de 2026, e integrou o Time Mundo na conquista do tricampeonato da Laver Cup.

Calendário de João Fonseca para o final de 2025:

13 a 19 de outubro: ATP 250 de Bruxelas (Bélgica)

20 a 26 de outubro: ATP 500 da Basileia (Suíça)

27 de outubro a 2 de novembro: Masters 1000 de Paris (França)