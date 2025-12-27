Clube da Série A anuncia jogador do Palmeiras, e torcedores se irritam: 'Triste'

Um jogador formado na base do Palmeiras foi anunciado por um clube da Série A, e muitos torcedores do Verdão demonstraram irritação nas redes sociais. Boa parte da torcida esperava oportunidades para o jovem em 2026.

Por empréstimo, o lateral Gilberto, de 20 anos, deixou o Palmeiras e acertou com o Athletico Paranaense. O clube anunciou a chegada do jovem neste sábado (27). Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, o jogador foi negociado para ganhar maior minutagem em campo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras não gostaram da negociação, mesmo que por empréstimo. Veja o anúncio e os comentários abaixo:

Gilberto, de 20 anos, deixou o Verdão por empréstimo (Foto: Werner Flister / Palmeiras)

Veja anúncio do jovem e comentários dos torcedores do Palmeiras

Jogador renovou recentemente

Um dos destaques da equipe sub-20 do Palmeiras, o jogador participou diretamente de 16 gols, com 13 assistências, em 36 partidas, mesmo atuando como defensor. Apesar disso, embora tenha treinado com o elenco principal da Academia de Futebol e sido relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro, não recebeu oportunidades em campo.

Ainda em abril, Gilberto estendeu seu contrato com o Palmeiras, agora válido até dezembro de 2027. Com o empréstimo o jogador não vai ser utilizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A lista final, com os últimos cortes, como adiantou a reportagem, será definida no dia 2 de janeiro, enquanto a estreia está marcada para o dia 5, diante do Monte Roraima-RR.

Atualmente, Abel Ferreira conta com o titular Khellven, contratado na última janela de transferências, e com Giay, reserva imediato, como opções para o setor.