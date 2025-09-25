Com roteiros distintos, os dois melhores do mundo estrearam com vitória nesta quinta-feira, em torneios pela Ásia. Enquanto Carlos Alcaraz lesionou o tornozelo esquerdo na vitória sobre o argentino Sebastian Baez (41º), por 6/4 e 6/2, em Tóquio, Jannik Sinner passou seu sustos pelo croata Marin Cilic em Pequim, por duplo 6/2.

Número 1 do mundo, o espanhol torceu o tornozelo ainda no quarto game da partida, ao tentar pegar uma curtinha do rival. Após pedir atentimento do fisioterapeuta, Alcaraz precisou enfaixar o local da lesão.

Quem Alcaraz e Sinner enfrentam na segunda rodada

Ao final do jogo, Alcaraz, número 1 do mundo, deixou em aberto sua participação na próxima rodada, quando enfrentará o belga Zizou Bergs.



- Não sei como isso afetará o resto do torneio. Hoje será um dia importante e espero estar melhor para a minha próxima partida. Vamos ver o que acontece. Farei o que for preciso para me manter em boas condições e estar pronto para jogar na minha próxima partida - disse Alcaraz.

Abaixo, o momento do atendimento:





Sinner, por sua vez, terá pela frente, na segunda rodada, o qualifier francês Terrance Atmane, que vem de vitória sobre o convidado Zhizhen Zhang, por 6/4 6/2. Em agosto, o tenista da França foi o responsável pela eliminação de João Fonseca do Masters 1000 de Cincinnati. Naquela semana, Atmane só parou na semifinal, diante, justamente, do italiano.

